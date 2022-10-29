Sonucu DNA testi belirleyecek

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) tarafından Larnaka’ya bağlı Trulli/Troulli köyünde, eskiden maden çıkarma amaçlı kullanılan bir test kuyusunda yürütülen kazılarda, 1963-1964 yıllarında kayıp edilmiş dört Kıbrıslı Türk’e ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaşıldı.

Komiteye 1963-1964 yıllarında kayıp edilen üç Kıbrıslı Türk'ün akıbetine ilişkin ulaşan bilgiler doğrultusunda, Trulli köyünde bir kuyuda ağustos ayı sonundan bu yana yürütülen kazılarda, ilk etapta, üç Kıbrıslı Türk kayıp şahsa ait olduğu düşünülen kalıntılara rastlandı.

Ancak arkeologların sürdürdüğü kazı çalışmalarında, önceki gün dördüncü bir kişiye ait olduğu düşünülen kalıntılara da ulaşıldı.

Bu kalıntıların Kıbrıslı Türk kayıplara ait olup olmadığı, arkeolojik kazı çalışmalarının tamamlaması sonrası kalıntı numuneleri üzerinde yapılacak DNA analizleriyle kimliklerinin tespit edilmesi sonrasında nihai olarak belirlenecek.

Bu kalıntıların Kıbrıslı Türk kayıp şahıslara ait olması halinde yedi yıl sonra ilk kez Güney Kıbrıs’ta yürütülen kazılarda Kıbrıslı Türk kayıplara ulaşılmış olacak ve KŞK tarafından ailelerine defin için teslim edilecek.