‘İlham kaynağı’

İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan cuntasının Yunanistan’ı üs olarak kullanma talebine ve geçiş hakkı istemesine 28 Ekim 1940 tarihinde ret yanıtı verilmesinin yıldönümü olan “Ohi (Hayır) Günü” Güney Kıbrıs’ta da törenlerle kutlandı.

Gün dolayısıyla tüm kamu kuruluşları tatil edildi.

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu “Ohi Günü” sebebiyle Rum Meclisi’nde yaptığı konuşmada “Yunanlıların manevi dayanıklılığının örnek alınmasının kutsal bir görev olduğunu” ifade ederek, Yunanistan’ın bu tutumunun İkinci Dünya Savaşının gidişatını değiştirdiğini belirtti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu da bir açıklama yaparak, “Ohi Günü’nün Kıbrıslı Rumlar için milli bilinç konusunda ilham kaynağı olduğunu” ifade etti.

Neofitu; “Karşımızda, uluslararası hukuka saygı göstermeye ve Kıbrıs sorununa, adayı yeniden birleştirecek ve tüm yasal vatandaşların insan haklarını tesis edecek bir çözüme onay vermeye çağırılan bir Türkiye var” şeklinde konuştu.

DİSİ’nin yanı sıra AKEL, DİKO ve EDON tarafından yapılan açıklamalarda “Ohi Günü’nü selamlarız” denildi.

