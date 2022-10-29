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Anlamlı mesaj

Gaziveren Anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi

Anlamlı mesaj

Hüseyin ÇİÇEK
Lefke’ye bağlı Gaziveren’de dün anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Gaziveren Anaokulunun minik öğrencileri, öğretmenleri ile beraber dün sabah meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.
Farkındalık amaçlı pankartların da bulunduğu yürüyüşte minikler, Gaziveren’de yürüdü. Çevredeki vatandaşlar tarafından da takdir gören ve alkış toplayan yürüyüş, yine Gaziveren Anaokulu bahçesinde son buldu.

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Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022, 09:37
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