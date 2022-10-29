Hüseyin ÇİÇEK
Lefke’ye bağlı Gaziveren’de dün anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Gaziveren Anaokulunun minik öğrencileri, öğretmenleri ile beraber dün sabah meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.
Farkındalık amaçlı pankartların da bulunduğu yürüyüşte minikler, Gaziveren’de yürüdü. Çevredeki vatandaşlar tarafından da takdir gören ve alkış toplayan yürüyüş, yine Gaziveren Anaokulu bahçesinde son buldu.
Anlamlı mesaj
Gaziveren Anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi
Hüseyin ÇİÇEK
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