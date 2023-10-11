İkisi de yakalandı

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’ta geçmek isterken sahte araç sigortası ibraz eden Kıbrıslı Rum Georgios Constantinou ile Costas Martas tutuklanarak, suçüstü tutuklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların Mercedes marka araçlarına ait sigorta poliçelerinin tarihleriyle oynayarak, geçerlilik süresini uzattığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 9 Eylül 2023 tarihinde zanlı Georgios Constantinou’nun saat 21.00 sıralarında, Costas Martas’ın ise saat 21.45 sıralarında Metehan Sınır Kapısına geldiklerini belirtti. Polis, Georgios Constantinou’nun kullanmakta olduğu MXX 615 plakalı Mercedes S marka salon araca ait Tower Insurance Ltd. adına düzenlenmiş sigorta poliçesinin tarihleriyle oynama yapmak sureti ile sahtelediği evrakı muhaceret memuruna verip tedavüle sürdükten sonra, giriş işlemleri yaptırmaya kalkıştığını söyledi.

Polis, Costas Martas’ın da kullanmakta olduğu NZA 289 plakalı Mercedes Gle marka salon araca ait Tower Insurance Ltd. adına düzenlenmiş sigorta poliçesinin tarihleriyle oynama yapmak sureti ile sahtelediği evrakı muhaceret memuruna verip, ülkeye giriş yapmaya kalkıştığını açıkladı.

Polis memuru, her iki zanlının da suçüstü yakalandığını belirtti.

Zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri ve evraklar olduğunu belirterek, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.