İsrail her yönden saldırıyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıları birinci ayını doldururken, bölgede iletişim ve internet erişimi tamamen kesildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, rehineler geri dönene kadar ateşkes olmayacağını söyledi.

İsrail'in Kudüs ve Vadedilmiş Topraklar Bakanı Amichai Eliyahu'nun sözleri de tartışma konusu oldu. Bakan, "Gazze'ye nükleer bomba atılması da olasılıklar arasında" dedi.

Bakanın İsrailli rehinelerle ilgili sözleri ise ülkesinde infiale neden oldu. İsrail 30 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Saldırılarda can kaybı 9 bin 770'e ulaşırken, bir milyon 600 binden fazla Filistinli de yerinden oldu.

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları da şiddetlendi. Bölgede iletişim ve internet hizmetleri ise tamamen çöktü.

İsrail ordusu, son 24 saat içinde üçüncü mülteci kampını hedef aldı.

Megazi ve Cebaliye kamplarının ardından Bureyc kampına da hava saldırısı düzenledi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, 7 Ekim'den bu yana İsrail hava saldırıları sonucu en az 60 rehinenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bazı rehinelerinin cansız bedenlerinin hala enkaz altında olduğu da belirtildi.

İsrail ordusu, 242 İsraillinin rehin tutulduğunu belirtiyor.

Rehinelerle ilgili arabuluculuk yürüten Katar ise konuyla ilgili ilerleme sağlanabilmesi için ateşkes gerektiği görüşünde.

Nükleer bomba olasılıklar arasında

İsrail'in Kudüs ve Vadedilmiş Topraklar Bakanı Amichai Eliyahu'nun sözleri de tartışma konusu oldu. Bakan, katıldığı bir radyo programında, Gazze'ye nükleer bomba atılmasının da olasılıklardan biri olduğunu söyledi.

Rehinelerle ilgiliyse "savaşta bedel ödenir" ifadesini kullandı ve "Neden rehinelerin hayatı askerlerin hayatından daha önemli?" dedi.

İsrail Başbakanlığından bu sözlere tepki geldi. Açıklamada, Eliyahu'nun sözleri "gerçeklikten kopuk" olarak nitelendirildi. İsrailli Bakan "bir sonraki duyuruya kadar" kabine toplantılarından uzaklaştırıldı.

