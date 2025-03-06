Üçü teminatla serbest

Hüseyin ÇİÇEK

Karpaz Bölgesi’nde katledilen 16 eşek ile ilgili olarak şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Umut Durmuş, Turan Kalın ve Evren Dağ dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarılırken, önceden tutuklanan Durmuş Durmuş, olayla bağlantısı olmadığından serbest bırakıldı.

Polis, evinde kesilmiş kartuşlar bulunan Umut Durmuş’un hayvanların öldürülmesiyle ilgili tek methaldar olduğunu açıklarken, Turan Kalın ile Evren Dağ, ateşli silahı güvene almama suçlarından teminata bağlandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Rıfat Akçabel, 2025 yılı Şubat ayı içerisinde, Karpaz Bölgesi, kuzey sahil tarafından çöplük alanda 16 adet yaban eşeğinin vurularak öldürüldüğünü ve olayın polise bildirilmesi sonrası geniş çapta soruşturma başlatıldığını anımsattı. Polis, eşeklere yapılan otopside, av tüfeği fişeğiyle vurulduklarının belirlendiğini açıkladı.

14 kişi belirlendi

Polis; yapılan soruşturma neticesinde, olayla ilgili olabilecek 14 kişi belirlendiğini ve konu şahısların evinde arama yapıldığını mahkemeye aktardı.

Zanlı 1 Umut Durmuş’un ikametgahında, olay yerinde bulunan fişeklerle uyumlu, kırık fişek kartuşu bulunduğunu açıklayan polis, zanlı 2 Turan Kalın’ın evinde ise namlu kısmı olmayan av tüfeği bulunduğunu ve zanlının, namlu ile ilgili izahat veremediğini bildirdi.

Zanlı 3 Evren Dağ’ın ise kayıtlı 2 av tüfeği olmasına rağmen, bunlardan bir tanesinin bulunamadığını ve zanlının, konuyla ilgili herhangi bir izahatta bulunamadığını anlatan polis, zanlıların olayla bağlantılı olarak tutuklandığını ifade etti.

Umut Durmuş’a ağır kefalet şartı

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis; zanlı 2 Turan Kalın ile zanlı 3 Evren Dağ’ın kayıp tüfek ve namluyla ilgili izahat veremediği ve ateşli silahı güvene almama suçlarına methaldar olduklarını, belirtti. Polis zanlı 1 Umut Durmuş’un ise evinde bulunan kesilmiş kartuş ile olay yerinde bulunan fişeklerin uyumlu olması nedeniyle hayvanlara zarar verme suçundan methaldar olduğunu açıkladı ve uygun teminata bağlanmalarını talep etti.

Avukat, suçlamaya itiraz etti

Zanlıların avukatı Öner Şerifoğlu, U.D. için getirilen teminata “hayvanlara zarar verme” suçlaması getirilmesine itiraz etti.

Şerifoğlu, zanlının tasarrufunda bir adet kesik fişek bulunduğu için eşeklerin öldürmekle ilişkilendirilmesi mantığının kabul edilemez olduğunu, zanlının hayvanları öldürme ithamıyla teminata bağlamanın hukuksuz olduğunu söyledi.

Zanlı için getirilen diğer iki ithama itirazı olmadığını söyleyen Şerifoğlu, zanlının telefonunun; olayın olduğu tarihlerdeki silinen WhatsApp mesajlarını geri getirmek için Türkiye’ye gönderildiğini, suçla ilgili herhangi bir bulgu olması durumunda zanlının tekrar mahkemeye çağrılarak “hayvanlara zarar vermeyle” itham edilebileceğini ifade etti.

“WhatsApp yazışmalarının silinmesi dikkat çekici”

Savcı Aysın Bilgin de zanlının tasarrufunda eşeklerin öldürülmesinde kullanılan fişekle uyumlu kesik fişek bulunmasının “hayvanlara zarar verme” suçlamasıyla teminata bağlanması için yeterli olduğunu, WhatsApp yazışmalarının silinmesinin de dikkat çekici olduğunu söyledi.

Mahkeme; Umut Durmuş’un, 2 kefilin, 500’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı, diğer zanlıların ise 5’er bin TL nakdi kefalet ödemeleri şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.

