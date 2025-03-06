Trump ve Zelenski - Taha AKYOL

Taha AKYOL - Yorum

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ABD Başkanı Trump ve Yardımcısı JD Vance arasında cereyan eden tartışma… Hayır, tartışma değil, Trump ve Vance bu iki kudretli megaloman’ın Zelenski’ye karşı saldırgan, küstah, kibirli ve tehditkâr davranışları…

Bir bölgenin haracına el kaymaya çalışan mafya babası gibi…

Trump’ın gözü, Ukrayna’nın zengin “nadir toprak elementleri”nde. “Alacağım” diye konuşuyor. Zelenski kabul ediyor ama bir şartı var, “Amerika da Ukrayna’nın güvenliğini garanti etsin.”

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, bunu kamuya da açıkladı. Zelenski, Beyaz Saray’a girerken Trump da Vance da bunu biliyorlardı. Ukrayna’ya bir güvence vermeden, tehditle, baskıyla Zelenski’yi pes ettirip elementler sözleşmesine imza almak istediler.

Mafya babası gibi

Trump ve Vance’ın davranışları, güçsüz ülkeler karşısında Hitler ve Stalin’in davranışları gibiydi. İzlerken Mart 1939’da Hitler’in Berlin’deki Başbakanlık sarayına davet ettiği Çekoslovak Cumhurbaşkanı Emil Haça’ya davranışı aklıma geldi.

Ama Zelenski Haça gibi boyun eğmedi, tartıştı… 1930’lar dünyasında da değiliz. Amerikan ‘panzerleri’nin Ukrayna’ya yürümesi hayal bile edilemez. Ama benzer güç ve megalomani hastalığıyla karşı karşıyayız.

NYT’nın tanınmış yazarı Thomas Friedman, Trump’ın utanç verici davranışını eleştiren yazısında “Amerika’yı Putin’in kuklası mı yönetiyor?” diye soruyor. Mario Puzo’nun romanından uyarlanan “The Godfather” filminde Marlon Brando’nun oynadığı mafya babası Don Corleone’den bahsediyordu:

“Don Corleone, Trump’ın yaptığını yapmaya utanırdı ama Don, Trump değildi!"

Friedman, Putin’le Trump arasında “al ver” ilişkisini düşündüren olayları da hatırlatıyordu:

"Rusya ile toprak paylaşımı peşinde koşan bir mafya babası tarafından mı yönetiliyoruz? Ben Grönland'ı alacağım, sen de Kırım'ı alabilirsin. Ben Panama'yı alacağım, sen de Kuzey Kutbu'ndaki petrolü alabilirsin. Ukrayna'daki nadir toprakları da paylaşırız...”

Zelenski haklı

Şimdi Trump ve yandaşlarıyla Avrupa aşırı sağı, Ukrayna’da barışın kolay olduğunu ama bunu Zelenski’nin engellediğini söylüyorlar. Zelenski’nin yerine uysal birinin gelmesiyle barış olacağını söylüyorlar.

Nasıl bir barış? Putin Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk bölgelerini alacak, Trump da Ukrayna’nın madenlerini, öyle mi?

Trump bugüne kadar bir barış planı ortaya koymadı. Söylediklerinden sadece kirli bir al-ver projesi çıkıyor.

Zelenski’yi suçlayanlar, Putin’in 21 Şubat 2022 günlü uzun konuşmasını hatırlamalıdırlar:

“Ukrayna bizim için sadece bir komşu ülke değil, kendi tarihimizin, kültürümüzün, manevi alanımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bunlar, sadece yoldaşlarımız, yakınlarımız, meslektaşlarımız, arkadaşlarımız değil, aynı zamanda akrabalarımız, bizimle kan bağı olan, aile bağları olan insanlar…”

Putin’i harekete geçiren saikleri görüyor musunuz?! Hitler’in “Südet Almanları” gerekçesinden ne farkı var?

Putin “tarihte Ukrayna yok” diyerek yalan da söylüyordu ve üç gün sonra başlatacağı işgal hareketinin “sorumlusunun Ukrayna rejimi” olacağını söylerken de ev sahibini suçlayan hırsız pozundaydı.

Evet, 2008’de NATO, Ukrayna’ya kapıyı aralamış ama ondan sonra hiçbir provokatif adım atmamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor” dediği unutulmamalıdır. (7 Temmuz 2023)

Putin imparatorluğu korku saldığı için çevre ülkeler AB ve NATO gibi güvenli limanlar arıyor.

Tehlikeli madde

Trump, Batı dünyasında yer almak ve Putinizm’le değil, liberal demokrasiyle yönetilmek isteyen bir milleti sırtından hançerledi

Megaloman ve mafyöz karakterine uygundur. Kabadayının kime nasıl bıçak çekeceği belli olmaz.

Bizim açımızdan da önemli. İsrail, Suriye’yi devamlı karıştırmaya, Ahmet El-Şara’yı zaafa düşürmeye, SDG’lileri ve Dürzileri provoke etmeye çalışıyor. Trump’ın aklının yarısı İsrail’dir.

Bizde başlayan sürecin amaçlandığı gibi yürüyebilmesi için Suriye’de yaşanacaklar fevkalade önemlidir.

Trump dünya için bir ‘tehlikeli madde’dir.

ABD içinde sert eleştiriler yükselmesi ve Avrupa’nın sağlam durması onu makul bir çizgiye çekebilir. Doğrusu da bu olur.

Zelenski çatışmayı sürdürmek yerine diplomasiyi tercih ediyor, doğru yapıyor.

Zelenski bir kahramandır, Kahraman Ukrayna milletini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (KARAR)