Dolu dolu bir gün yaşandı

Ömer KADİROĞLU

Yerli halkın pek fazla uğramadığı ve bu nedenle de Lokmacı kara sınır kapısını kullanarak kuzeye geçen Rumlar ve turistlere dayalı bir ekonomisi olan Arasta bölgesi, dün yine ziyaretçi akınına uğradı. Güneyden Lokmacı kapısını kullanarak geçen Rumlar ve turistler bölge esnafının yüzünü güldürdü. Tarihi mekanlarda yemeklerini yiyen ve buradaki dükkânlardan alışverişler yapan turistler hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.

Klasikler bölgeyi renklendirdi

Arasta bölgesine dün uğrayan ziyaretçiler, bölgede düzenlenen “12. Telsim Klasik Otomobil Sergisi’ni de görme şansı yakaladı. Birbirinden güzel ve yıllar önce Lefkoşa sokaklarında olan şimdilerin klasikleri Arasta bölgesinde sergilendi. Arastayı ziyaret eden Rum, Türk ve turistler klasik arabalarla fotoğraflar çekip Dj Hüseyin Çinkılıç’ın canlı performansı ile eğlendi.

Rumca Türkçe şarkılar sokaklarda yankılandı

Öte yanda Arasta’da Lokmacı kara sınır kapısı yakınlarında da İki toplumlu oluşum olan Kıbrıs Havaları Derneği, Rumca Türkçe şarkıları söyleyerek, bölgeyi ziyarete gelenlere müzik ziyafeti sundu. Çalınıp söylenen Kıbrıs şarkılarına ziyaretçilerde eşlik etti.

