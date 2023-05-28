Neyin mesajı?

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Büyük Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Mustafa Zorer Motors isimli galeriye dün sabah saatlerinde kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından 2 el ateş edildi. Kurşunlardan biri vitrin camına, biri işletmenin duvar kısmına denk geldi. Olay, sabah işyerini açmaya gelen personel tarafından fark edilerek polise bildirildi. Polis, ihbar üzerine galerinin bulunduğu bölgeyi kordon altına aldı ve detaylı inceleme başlattı.

Kameralar mercek altında

Büyük Sanayi Bölgesi’nde, Gazimağusa Devlet Hastanesi yolu üzerinde faaliyet gösteren galeriye, anayol kısmından 2 el ateş edildiği belirlendi. Polis 2 adet mermi kocanını anayolda bularak emare alırken, mermi çekirdeklerinden biri galeri içerisinde bulundu, duvara isabet ederek seken mermi çekirdeği de polis tarafından aranıyor. Galerinin önceki gün 18.00’de kapandığı ve dün sabah 08.00’de açılması nedeniyle, bu saat aralığındaki güvenlik kamera görüntüleri mercek altına alındı.

Failler aranıyor

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 26-27.05.2023 tarihleri, 18.00- 08.00 saatleri arasında, Gazimağusa’da Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren “Mustafa Zorer Motors” isimli iş yerine, meçhul şahıs/lar tarafından ilk tespitlere göre açılan iki el atış sonucu iş yerinin vitrin camı hasar gördü. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı. Soruşturma sürüyor.