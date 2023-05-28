Kısa adı AKEL olan Emekçi Halkın İlerici Partisi, Kıbrıs Türk toplumunu desteklemek ve iki toplum arasındaki iş birliğini güçlendirecek, aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözüm umudunu canlandıracak bir öneri paketini Rum lideri Nikos Anastasiadis’e gönderdi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou, dün konuyla ilgili bir açıklama yaparak “Yeni Yollar Açıyoruz - Kıbrıs'ı Birleştiriyoruz” şiarı altında başlattığı seferberliğe değindi. Rum Haber Ajansı’na göre; pakette Kıbrıs Türk İşleri Ofisi'nin kurulması, Yeşil Hat Tüzüğü'nün genişletilmesi, aynı zamanda İki Toplumlu Destek Fonu Girişimlerinin kurulmasının yer aldığını söyledi.

AKEL Genel Sekreteri, cumartesi günü, barikatların açılmasına ilişkin iki toplumlu bir etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada, AKEL'in bu paketi birkaç gün önce hazırlayarak Cumhurbaşkanı'na gönderdiğini ve önümüzdeki günlerde de kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Stefanou, pakette ayrıca, Avrupa Birliği'nin istediği ve tartıştığı insan, hizmet ve ürün hareketlerini düzenleyen Yeşil Hat Tüzüğü'nün genişletilmesine ilişkin bir dizi önlemin de yer aldığını söyledi.

AKEL'in öneri paketinin; Eğitim, Sağlık ve genel olarak toplumsal alanlarda bir dizi önlemi de içerdiğini sözlerine ekleyen AKEL Genel Sekreteri, söz konusu paketin Kıbrıslı Rum örgütlerle diyalog ve temas yoluyla ortaya çıktığını aktardı.

Stefanou, "Bu tekliflerin amacı, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin ilişkilerinde var olan kronik sorunları çözmek ve kesinlikle teması kolaylaştırmaktır, ancak aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti adına güven inşa etmek ve çözüme ulaşmak istediğimize dair güçlü mesajlar gönderiyor" dedi.