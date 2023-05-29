Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız” dedi.

Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarının netleşmesinin ve seçimi kaybetmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Halka, “Hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim. Göz yumamazdım. Yummadım. Eziyetlere, haksız hukuksuz adaletsiz bir düzene karşı susup, dilsiz şeytan olamazdım, olmadım. Milyonlarca göçmenin gelip de sizin ikinci sınıf vatandaş olmanıza susamazdım. Susmadım.” diye hitap eden Kılıçdaroğlu, işsiz evlatlar hayata tutunmaya çalışırken, haklarının yenilmesine müsaade edemeyeceğini ve etmediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Çocuklarımızın yatağa aç girmesine, esnafımın borç içinde olmasına, çiftçimin toprağa, üretime küsmesine gönlüm razı gelemezdi, gelmedi. Bu toprakların bir insanı olarak bolluk, bereket, huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim.” diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023, 09:44