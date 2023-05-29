Türk halkı onay verdi

Türkiye’de dün yapılan ikinci tur seçimde Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52.16’sını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.84 oranında oy aldı. Erdoğan, sonuçların belli olmasından sonra yaptığı açıklamada, kendisine destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti ve iki bayram arasında bir başka sevinç yaşadıklarını söyledi.

"14 Mayıs ve 28 Mayıs seçiminin galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır” diyen Erdoğan, gelecek yıl yapılacak olan yerel seçimler konusunda mesaj verdi. Erdoğan “Şimdi önümüzde 2024 var. 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Durmak yok, çok çalışacağız” dedi.

Meydanlar doldu taştı

Türkiye’de dün yapılan ikinci tur seçimde Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52.14’ünü alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan’ın seçim zaferi yurdun dört bir yanında Cumhur İttifakı’nı destekleyenler tarafından kutlandı. İstanbul, Ankara ve birçok ildeki meydanlar seçim kutlaması yapanlarla doldu taştı.

Beştepe'de toplanan vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yolda beraber yürüdük. Her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye'dir. Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir. Kazanan demokrasidir. Bugün kimse kaybetmemiştir. Kimseye kırgın, küskün, üzgün, öfkeli değiliz. Seçim dönemine dair tüm tartışmaları, çekişmeleri bir kenara bırakarak, milli hedeflerimiz etrafında bütünleşme vaktidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, "2018'de CHP'nin vekil sayısı 146'ydı. 2023'te vekil sayısı 169 gördüğünüz gibi bir artış var fakat burada kiralık vekiller var, 40 tane kiralık vekil. Yüzde bir oy alan partilere 40 tane kiralık vekil verdi. Sayı 129'a düştü. Herhalde 129 büyüktür diyemezsiniz. Bu milletvekili sayısını düşürenlere de herhalde haydi diyemezsiniz. Kandil'dekilerle haydi videosu çekenleri bu millet yutmadı, haydi diyenler 17 vekil düşmüş durumda" şeklinde konuştu.

Kısıklı'da da vatandaşlara seslenmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya geçmeden önce İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kısıklı Mahallesi'ndeki evinin önünde toplanan vatandaşlara hitap etmişti.

Erdoğan, şunları kaydetmişti:

"14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi, 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Biz 'öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek' demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez. "Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. Bunun için terör örgütünden karanlık mahfillerle herhangi bir aracı ayağımıza dolayamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu) Hesap uzmanı ya bu işleri çok iyi bilir. Böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP, bunun bay bay Bay Kemal'e hesabını soracaktır." diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023, 09:44