Seçimde renkli anlar yaşandı

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için dün sandık başına gitti.

Kimisi papağanı ve evcil hayvanıyla oy vermeye giderken, kimisi Yörük kıyafeti giydi. Hastalar ve engelliler için seyyar sandıklarla hizmet verilirken, yatılı tedavi görenler serumla oy kullandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Oktay Durukan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda yöresel

Yörük kıyafetiyle oy kullandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde restoranı da bulunan turizmci Mehmet Kıvılcım ise Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda, papağanı ve atıyla sandığa giderek oyunu kullandı.

Karabük'te, "dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası Rümeysa Gelgi de, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu kullandı. Safranbolu İlçe Seçim Kurulu görevlileri, 26 yaşında ve 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Gelgi'nin Emek Mahallesi'ndeki evine seyyar sandık götürdü.

Gelinlik ve damatlıkla oy verdiler

Muğla'da genç çift oylarını gelinlik ve damatlıkla kullandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde dünyaevine giren genç çift, gelinlik ve damatlığıyla Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki Dumlupınar İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Oy verme engellere takılmadı

İç Anadolu'da hasta ve engelli seçmen, görevlilerin yardımıyla oy kullandı.

Erzurum'da yaşlı ve hasta vatandaşlar, oy kullanacakları okullara ambulansla götürüldü. Evde bakım hizmeti alan kalp hastası 90 yaşındaki Neriman Eren, sağlık ekiplerince ambulansla götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

Tokat'ta hastanede tedavi gören Seher Üzüm (71), Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için ambulansla Erbaa ilçesine giderek, oyunu kullandı. Çatalpınar ilçesinde bedensel engelli Veysel Şen (45) ve Sıdıka Güneyli (47), Güney Mahallesi'ndeki kız Kuran kursunda oylarını kullandı. Şen, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek, "Vatanımız, ülkemiz, milletimiz için inşallah hayırlısı olur." dedi.

Bursa, Balıkesir ve Bilecik'te de hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oylarını kullandı.

Kilis'te ise sandık başına gidemeyen seçmenler "seyyar sandık"ta oylarını kullandı

105 yaşındaki Mehmet dede de oy kullandı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde 105 yaşındaki Mehmet Özmen, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verdi.

Yürüme güçlüğü çeken Özmen, oy kullanmak için yakınlarının yardımıyla ilçeye bağlı Hasadüzü Mahallesi'ndeki Hürriyet İlkokulu'na gitti.

Tekerlekli sandalyede oyunu kullanan Özmen, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Emeti neneye torunu yardım etti

Kütahya’da, 95 yaşındaki kadın torununun yardımıyla sandık başına giderek oy kullandı.

Maltepe Mahallesinde ikamet eden 95 yaşındaki Emeti Acar, torunu tarafından arabayla evinden alınarak, oy kullanacağı Mehmet Çini İlkokulu’na götürüldü.

Yürüme zorluğu çeken Acar, torunu İbrahim Uygun ile vatandaşların yardımıyla sandık başına gidere, 1299 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Acar’ın torunu çocuk cerrahı İbrahim Uygun, AA muhabirine, anneannesine oy kullanmada yardım ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Oy kullanmanın herkesin vatandaşlık görevi olduğunu belirten Uygun, şunları kaydetti:

"Anneannem yaşlılığından dolayı yürüme zorluğu çekmekte. Biz nasıl ki ninemize bu yaşlılık halinde bakmak zorundaysak oy kullanması ve vatandaşlık görevini yapması için de ona yardımcı olmak boynumuzun borcuydu. Anneannemizin oyunu kullanmasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz."

Oksijen tüpüne bağlı oyunu kullandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 76 yaşındaki Emine Topçuoğlu, ambulansla getirildiği okulda oksijen tüpüne bağlı olarak sedyede oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine götürüldü.

110 yaşında yürüyerek sandığa gitti

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki Safiye Kurtoğlu, ailesinin yardımıyla kaydının bulunduğu okula yürüyerek gitti ve oyunu kullandı. Oyunu kullanmasının ardından uzun suredir görüşmediği kardeşi Şerife Uslucuk ile oy verme gününde karşılaşan Safiye Kurtoğlu gözyaşlarına hakim olamadı.

