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Sokaklar doldu taştı

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Erdoğan’ın seçim zaferi KKTC’de Cumhur İttifakı’na destek verenler tarafından kutlandı

Sokaklar doldu taştı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu önde tamamlamasının ardından yüzlerce kişi kutlama için meydanlara çıktı. Başkent Lefkoşa'da Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleriyle araç konvoyları oluşturularak, şehir turu atıldı. Lefkoşa'daki sevinç gösterilerine bazı kişiler de evlerinin pencere ve balkonundan destek verdi. Girne Kapısı ve Dereboyu Caddesi'ndeki kutlamalarda meşaleler yakan vatandaşlar, "Reis Erdoğan" şeklinde slogan attı. Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele kentlerinde de konvoylar oluşturularak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı.

Kutlama mesajları yayımlandı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimindeki başarısı nedeniyle  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
 

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YORUMLAR
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Ck - 11 dakika Önce

IQ SEVIYESI ÖNEMLIDIR!!!! AZ OLUNCA BÖYLE KALABALIK OLUYOR!!!!!

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