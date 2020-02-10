Kameralar ele verdi

Lefkoşa’da bir otelde müşterinin unuttuğu cep telefonu çalan Sinan Tunç yakalandı

Kameralar ele verdi

 Lefkoşa’da Rum vatandaşı Andreas Christofou'nun bir otelde unuttuğu cep telefonunu çaldığı tespit edilen Sinan Tunç tutuklandı.

Kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. 
Duruşmada iddiaları aktaran polis, Kuzey Kıbrıs’a günü birlik ziyarete gelen Rum vatandaşı Andreas Christofou'nun Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelde Huaweii marka cep telefonunu unuttuğunu söyledi. Polis, Christofou'nun oyun makinesi üzerinde unuttuğu telefonun kaybolduğunu, incelenen kamera görüntülerinde zanlının aldığının görüldüğünü belirtti.
Polis, zanlının 8 Şubat 2020 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.
Lefkoşa bölgesinde faili meçhul birçok hırsızlık meselesi bulunduğunu, zanlının diğer olaylarla bağının olup olmadığının araştırılacağını kaydeden polis, bir gün süre istedi.
Mahkeme soruşturma amaçlı zanlı hakkında bir gün tutukluluk emri verdi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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