Kantara’ya anlamlı adımlar

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini "Gençlik Yürüyüşü" ile başlattı.

Gençlik Dairesinden yapılan açıklamaya göre, Kantara Gençlik Kampı’ndan, Kantara Kalesi’ne gerçekleştirilen yürüyüşe Gençlik Dairesi Gençlik Merkezleri’nde bulunan gençler, Zirve İzcilik Derneği İzcileri, Gençlik Dairesi personeli ve Daire Müdürü Hakan Özsaygın katıldı.

Yürüyüş esnasında Kantara Kalesi önünde “Şampiyon Melekler Takımı Kalbimizdesiniz” pankartı da açılarak, Melekler Takımı anıldı.

Yürüyüşün ardından kampa dönen gençler, Zirve İzcilik Derneği’nin 19 Mayıs ve Atatürk isimli sunumunu izledi.

Gençlik Dairesi Müdürü Özsaygın etkinlikler sonunda gençlere yaptığı konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak kurtuluşu başlattığı destanın yıl dönümünde olduklarını ifade ederek, böyle anlamlı bir güne yüz elliyi aşkın gencin katkı koymasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Atatürk ve onun fikirlerini anlamanın önemine dikkat çeken Özsaygın, gençlerin onun çizgisinden gittiğini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Anneler Günü dolayısıyla annelerin gününü de kutlayan Özsaygın, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı ile depremde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diledi.

Özsaygın, etkinliğe katkı koyan herkese emeklerinden ötürü teşekkür etti.

4 gün süreyle etkinlik düzenlenecek

Öte yandan Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası bugün başlayacak ve 19 Mayıs'a kadar sürecek.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, hafta dolayısıyla tören ve etkinlikler çerçevesinde öğrencilerin katılacağı kortej, dans gösterileri, sportif, kültürel, sosyal ve çevresel aktiviteler gerçekleştirilecek, devlet ve hükümet yetkilileri ziyaret edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs Cuma günü saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak. Tüm ilçelerde Atatürk anıtlarına çelenk koyma töreni gerçekleştirilecek.

Bugünkü etkinlik programı

Etkinlikler bugün saat 09.19’da açılış töreni ile başlayacak.

Törende, Lefkoşa Merkez okullarından gelecek öğrenciler, sorumlu öğretmenler ve sporcular, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte “Gençlik Meşalesi”ni yakacak ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlik haftasının açılışını gerçekleştirecek. Etkinlik Lefkoşa Girne Kapısı - Atatürk Anıtında yer alacak.