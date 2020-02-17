Bakırcı olma hayali

Suna ERDEN

Gönyeli Belediyesi’ne ait şebeke çalışmalarında arta kalan kabloları çalan İbrahim Demirel ile suç ortağı İbrahim Aladağ ilginç bir şekilde yakayı ele verdi. Çalınan kabloları Boğaz Piknik Alanına götürüp içerisindeki bakırları almak için yakan iki kafadar yangın ihbarı üzerine yakalandı. Olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri tutuşan kabloları söndürürken iki zanlı gözaltına alındı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Gönyeli Belediyesi tarafından Arpalıklı inşaat şirketine yaptırılmakta olan elektrik şebekesi altyapı çalışmalarında görevli olan İbrahim Demirel’in 2020 yılı Şubat ayı içerisinde, yer altından çıkan hurda kabloları evine götürüp biriktirdiğini söyledi.

İkisi de yakalandı

Polis zanlının daha sonra 16 Şubat tarihinde kabloları yanına zanlı İbrahim Aladağ’ı da alarak Girne Boğaz Piknik Alanına götürdüklerini ifade etti. Polis, zanlıların kabloların içerindeki bakırları almak için ateş yaktıklarını, dumanı görenlerin yangın ihbarı verdiklerini ve Girne İtfaiyesi ve Girne Adli Şubesi ekiplerinin olay yerine giderek ateşi söndürdüklerini söyledi. Polis, her iki zanlının da olay yerinde yakalandıklarını belirtti.

Polis, zanlı İbrahim Demirel’in gönüllü ifade verip işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini ancak İbrahim Aldağ’ın ifade vermediğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.