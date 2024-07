Dostları sonsuzluğa uğurladı

Hayatını kaybeden eski milletvekili Ergün Vehbi (83) için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Törene Vehbi ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, eski Meclis başkanları, başbakanlar, TMT Mücahitler Derneği’nden temsilciler de katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan anma töreni, merhum Ergün Vehbi’nin özgeçmişinin okunmasıyla devam etti.

Kardeşi Hasibe Şahoğlu, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşma yaparak, Ergün Vehbi’nin vatansever, çalışkan, eğitime önem veren bir insan, iz bırakan bir siyasetçi olduğunu vurguladı.

Şahoğlu: Ergün abim benim idolümdü

Anma töreninde ilk sözü alan Ergün Vehbi’nin kız kardeşi Hasibe Şahoğlu, “Ergün abim benim idolümdü. Çok çalışkan ve zekiydi” diyerek vatan ve kitap sevgisini, eğitime büyük önem veren abisinden öğrendiğini söyledi.

Şahoğlu, uğrunda ölmeyi göze alacak kadar ülkesine bağlı ve gözü kara bir mücahit olan Ergün Vehbi’nin üniversite öğrencilerinin savaşmak üzere Kıbrıs’a gönderilmesi için canla başla çalıştığını, yılmadığını ve bunu başardığını kaydetti.

Yeşilırmak’ta komutan olan Ergün Vehbi’nin lisede göreve gelemeyen öğretmenlerin yerine öğretmenlik de yaptığını belirten Hasibe Şahoğlu, çağrılınca hiç tereddüt etmeden ve “Vatanın bana ihtiyacı var” diyen abisinin kurulu düzenini bırakarak İstanbul’dan Kıbrıs’a geldiğini söyledi.

Ergün Vehbi’nin siyasi yönünde de değinen, “Ben siyaseti de onunla sevdim. O yıkılmaz bir kale, sığınılacak bir limandı siyasette...” diyen Şahoğlu, Vehbi’nin yeri göğü inleten sesiyle sadece taraftarlarını değil, muhalefeti de etkilediğini ifade etti.

Töre: O her şeyden önce vatanını seven biriydi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Ergün Vehbi’nin bir ömre çok şeyler sığdırdığını, dürüst, üretken, girişimci ve örnek bir siyasetçi olduğunu kaydetti.

Töre, “O, her şeyden önce vatanını seven biriydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne inanan biriydi. Devletini savunuyordu. Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesini savunuyordu, bu mücadeleye inanıyordu” dedi.

Tatar: Memlekete büyük hizmetler verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Ergün Vehbi’nin genç yaşlarda, daha öğrenciyken Erenköy’deki mücadelede yer aldığını, mücahitlere liderlik yaptığını söyledi.

Ergün Vehbi’nin konuları kürsüden ifade edişine ve gür sesine de işaret eden Tatar, “Memlekete büyük hizmetler verdi. Milliyetçi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yürekten inanan biriydi” dedi.

Ergün Vehbi’yi hasta yatağında gazeteci Akay Cemal ile birlikte ziyaret ettiğini de kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vehbi’nin “Yürütmekte olduğumuz iki devletli siyaset doğru bir siyasettir” şeklinde bir değerlendirme yaptığını da söyledi.

Meclis’teki törenin ardından Vehbi, öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.