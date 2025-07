Derin soruşturma

Ömer KADİROĞLU

Girne’de “Casper Çetesi”ne üye oldukları iddiasıyla tutuklanan Diyar Öngül ve Enver Sezai Kuvvetli, yeniden mahkeme karşısına çıkarıldı. Zanlıların, geçtiğimiz Haziran ayında Girne’de ‘Okey Lounge’ isimli iş yerinin kurşunlanması olayıyla doğrudan bağlantılı oldukları tespit edildi.

Polis tarafından yürütülen soruşturmada, zanlıların cep telefonlarında kurşunlama olayını gerçekleştiren kişiyle yapılan görüntülü görüşmeler ve şüpheli para transferleri ortaya çıkarıldı. Polis; 20 Haziran 2025 tarihinde Karaoğlanoğlu’nda Üniversite Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Okey Lounge isimli işletmenin Gökhan Can Kılıç tarafından kurşunlandığını söyledi. Polis; Gökhan Can Kılıç’ın henüz tespit edilemeyen 9 mm tabanca ile 15 el ateş açtığını, olay yerinde yapılan incelemede 15 adet 9 mm ça-pında boş kovan, 8 adet mermi parçası, 2 adet 9 mm çapında mermi çekirdeklerinin bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Kurşunlama olayının arkasında onlar çıktı

Girne’de 5 Temmuz tarihinde meydana gelen ‘Şiddet tehdidi ve Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket’ suçlarından tutuklanan zanlılar Diyar Öngül ve Enver Sezai Kuvvetli’nin cep telefonlarında yapılan ilk incelemede ilgili işletmeye yapılan eylemde zanlı olarak bulunan ve aranmakta olan Gökhan Can Kılınç ile bağlantılı olduklarını tespit ettiklerini kaydetti. Zanlıların cep telefonlarında aranmakta olan zanlı Kılınç ile olaydan sonra görüntülü görüşmeleri, para transferleri, zanlının kalacağı ikametgah ile ilgili girişimleri ve olayda kullanılan silahın saklandığı yerin konum bilgilerini tespit ettiklerini kaydeden polis; konum bilgilerine ulaşıldığını ancak zanlıların yapılan sorgulamalarında polise yardımcı olmadıklarını ifade etti.

Ülkeye kaçak girdi, suça bulaştı

Polis; olayla bağlantılı aranan kişilerin olduğunu, zanlı Diyar Öngül’ün ülkeye 2024 yılında yasa dışı yollardan giriş yaptığını ve kaçak yaşadığını belirtti. Zanlı Kuvvetli’nin de adaya 5 Mart tarihinde 90 gün vize ile giriş yaptığını ifade eden polis; zanlının 3 Haziran itibariyle 39 gündür kaçak yaşadığını söyledi. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini; aranan şahısların olduğunu belirten polis, 8 gün daha tutukluluk talep etti. Mahkeme; zanlıların 8’er gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.