Olayın boyutu büyüyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kalecik’te lüks bir sitede inceleme yapan ikisi kadın 5 Kıbrıslı Rum dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada; Rumların kullandığı aracın bagajında çeşitli bölgelerin haritaları ve bazı emlak şirketlerinin isim listesi bulunduğunu belirten polis; yapılan inceleme sonucunda 14 KKTC vatandaşına ait kişisel bilgilerin yer aldığı ayrı bir liste saptadıklarını söyledi.

Soruşturmanın genişletilerek devam ettiğini belirten ve listede adı geçen 14 kişiden 4’üne ulaşıldığını, tümünün zanlılardan şikayetçi olduğunu belirten polis; 5 Kıbrıslı Rum için 8 gün ek tutukluluk emri istedi. Barış Gücü’ne mensup görevlilerin de izlediği duruşma sonucunda Andreas Kyprianu, Annie Kyprianu, Niki Gregoriou, Antonis Louca ve Gregory Gregoriou’nun 8 gün daha hücrede kalmasına karar verildi.

Mülke tecavüz suçlaması

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru; 19 Temmuz 2025 tarihinde saat 17.15 raddelerinde İskele’de Boğaz Tatil Sitesi içerisine KXW 014 plakalı araç ile giren zanlıla-rın mülke tecavüz suçunu işledikten sonra, araç içerisinden almış oldukları mavi klasör dosyayı açarak site içerisinde dolaşarak incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Polis; zanlıların site sakinlerinin şikayeti üzerine suçüstü tespit edildiklerini açıkladı. Polis memuru; zanlıların tasarruflarında bulunan cep telefonları ve mavi dosyanın emare olarak alındığını açıkladı. Polis; zanlıların aracında yapılan aramada ise üzerinde işaret ve yazılar olan birçok harita ve tapunun yanı sıra, KKTC’de faaliyet gösteren inşaat şirketlerinin ve direktörlerinin isim listesinin olduğu evrakların ele geçirilerek emare alındığını açıkladı.

Polis memuru; yapılan soruşturmada, zanlıların aynı gün saat 16.15 raddelerinde Gregory Gregorıou’nun kullanımındaki KXW 014 plakalı araçla Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptıklarını söyledi.

Polis; zanlıların 20 Temmuz’da, mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini hatırlattı.

KKTC vatandaşlarının tapu bilgileri tespit edildi

Polis; 3 günde zanlıların evraklarında yapılan incelemede 14 KKTC vatandaşının kişisel bilgisinin yer aldığı evraklar bulunduğunu açıkladı. Polis; 14 kişiden 4’üne ulaşıldığını ve zanlılar hakkında şikayette bulunduklarını belirtti.

Haritalarda askeri bölgeleri de işaretlediler

Zanlıların avukatı Salih Can Doratlı 8 günlük tutukluluk talebine itiraz etti ve tanık polise bazı sorular yöneltti. Doratlı’nın sorusu üzerine polis; zanlıların tasarrufunda bulunan haritalarda, bazı askeri bölgeler ile sitelerin bulunduğu alanların işaretli olduğunu açıkladı. Mahkeme; meselenin de ciddiyetine vurgu yaptı ve soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.