Avrupa hayali vardı

Lefkoşa Lokmacı Sınır Kapısı’nda, sahte kimlikle Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Irak uyruklu Ahmed Kamal Ahmed Ahmed, görevli polis memurları tarafından yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece 20 günü geçmemek kaydıyla cezaevine gönderildi.

Polis; 22 Temmuz 2025 tarihinde saat 09.50 sıralarında, zanlının Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan Gü-ney Kıbrıs’a geçmeye çalıştığını belirtti.

Polis; zanlının kimlik kontrolü sırasında görevli memura kendi adına düzenlenmiş Belçika kimlik kartını sunduğunu, yapılan kontrollerde kimliğin sahte olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Polis memuru; zanlının olay yerinde suçüstü tutuklandığını, tasarrufunda bulunan sahte kimlik kartının emare olarak alındığını ve Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Belge İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini belirtti. Polis; yapılan teknik inceleme sonucunda söz konusu Belçika kimlik kartının sahte olduğunun kesinleştiğini açıkladı.

Zanlının KKTC’de herhangi bir yasal statüsü ya da kalıcı bağı bulunmadığını ifade eden polis, zanlının serbest kalması halinde yargılamadan kaçma ihtimali bulunduğunu dile getirerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 20 günü geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasına emir verdi.

