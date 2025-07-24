Paniğe yol açtı

Güney Kıbrıs’ın Limasol ve Baf bölgelerinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınları, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangınlar nedeniyle en az 11 köy tahliye edilirken, çok sayıda yerleşim yeri alevlerin tehdidi altında kaldı. Yangında üç kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Limasol’da aracında mahsur kalan bir kişinin yanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Yangının en yoğun hissedildiği Limasol’da, 20’den fazla köy ve kasabaya elektrik verilemedi. Alevlere karadan ve havadan yoğun müdahale yapılmasına rağmen, geç saatlere kadar kontrol altına alınamadı. Gazetemiz yayıma hazırlandığında yangını söndürme çalışmaları sürüyordu.

Köyler boşaltıldı, insanlar mahsur kaldı

Tahliye edilen yerleşim yerleri arasında Limasol’a bağlı Malia, Omodos, Kilani, Vasa Kilaniou, Potamiou ve Arsos köyleri yer aldı. Yangın özellikle Pera Pedi ve Koilani istikametine doğru ilerlerken, Platres çevresindeki kamp alanları da güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Yangın nedeniyle en az 60-70 kişinin köylerde mahsur kaldığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri, helikopter desteğiyle bu kişileri tahliye etmek üzere çalışma başlattı.

Ekipler seferber oldu

Yangın söndürme çalışmalarına 8 uçak ve onlarca itfaiye aracı katıldı. Sahada 250’den fazla personel görev yaparken, kriz merkezlerinde tahliye edilen vatandaşlar için barınaklar oluşturuldu. Sivil savunma ekipleri, bölge halkına ve müdahale ekiplerine yiyecek ve içecek desteği sağladı.

Ayios Therapontas köyünde çok sayıda evin alevlere teslim olduğu öğrenilirken, yangın nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan 73 yaşındaki bir kişi hastaneye kaldırıldı. Ayrıca görme engelli bir vatandaş da helikopter ile tahliye edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması’nın devreye girdiğini ve Ürdün başta olmak üzere birçok ülkeden yardım teklifleri alındığını açıkladı.

Hristodulidis yangın bölgesinde

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yangın bölgesine giderek incelemede bulundu.

Hristodulidis, Avrupa Birliği ve bölge ülkelerine işbirliği çağrısında bulundu.

Yangın nedeniyle vücudunda yüzeysel yanıklar oluşan 73 yaşındaki bir şahıs hastaneye kaldırıldı, mahsur kalan görme engelli bir kişi helikopter ile tahliye edildi.

Tatar, yardım teklifinde bulundu

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ta devam eden yangın ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ağırlıkla Limasol bölgesine bağlı köylerde meydana gelen orman yangını nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin tahliye edilmek zorunda kalınması hepimizi üzmüştür.

Bu çerçevede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. İnsan hayatını ve çevreyi tehdit eden bu tür afetler karşısında, insani sorumluluk gereği, yangınla mücadeleye katkı sağlamaya hazır olduğumuzu ilettik.

Yaşanan felaketin en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyor, zarar gören bölgelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”