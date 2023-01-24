Dualar Mehmet için

Hüseyin ÇİÇEK

Eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Berkel mobilya yakınlarında otobüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, Lefkoşa’da bulunan Makarios Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyat edildi. Koçak, ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Gencin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, otobüs şoförü Erhan Çelik dün ek tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hatice Zeybek,zanlının, 20 Ocak 2023 tarihinde, saat 04.15’te, eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Berkel mobilya önünde, yönetimindeki TKM 187 plakalı otobüsle seyrettiği esnada, dikkatsizliği sonucu, anayol içerisinde sol şeritte yürümekte olan 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak’a çarptığını anımsattı. Kaza ağır yaralanan Koçak’ın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti. Polis, burada yapılan tedavinin ardından Koçak’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, Lefkoşa’da bulunan Makarios Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyat edildiğini söyledi. Koçak’ın hayati tehlikesinin sürdüğünü bildiren polis, soruşturmanın seyrinin değişebileceğini belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.