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Şarkıları ile büyüledi

Maxim Royal’de sahne alan Alya, kelimenin tam anlamı ile kulakların pasını sildi

Şarkıları ile büyüledi

Kuzey Kıbrıs’ta eğlence hayatının başkenti konumundaki Girne’de faaliyet gösteren Maxim Royal’de geçtiğimiz cumartesi gecesi sahne alan sevilen sanatçı Alya, kelimenin tam anlamı ile kulakların pasını sildi. Sanatçı ‘’Kamyon’’ isimli single’nı çıkarır çıkarmaz, ilk performansını sergilediği Maxim Royal’de konuklardan yine tam not aldı. 
Rezezrvasyonlarını haftalar öncesi dolduran Alya, gerek sahne kostümü gerekse söylediği birbirinden özel şarkıları ile hayranlarını büyüledi.
Sanatçının, sahneden inip misafirlerin arasında şarkılarını söylemesiyle eğlence doruğa çıktı.

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