5 milyon Euro  bütçe ayrıldı

Kıbrıslı Türklere Yönelik Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve 2007 yılından bu yana sürdürülen AB Burs Programı çerçevesinde 2023/24 akademik yılında yaklaşık 160-170 Kıbrıslı Türk’e AB tarafından burs verilecek.

Bugün başlayan burs başvuruları 2 Nisan Pazar günü Kıbrıs saatiyle 23.59'a kadar kabul edilecek.

Ön lisans-lisans, yüksek lisans ve 2-6 aylık kısa dönemli programlara yönelik burslar için başvurular çevrimiçi ortamda https://apply.abburs.eu adresindeki AB Bursları başvuru sayfasından yapılabilir.

5 milyon Euro bütçeli bu program ile Kıbrıs Türk toplumuna Avrupa Birliği'nde farklı alanlarda ve düzeylerde eğitim, öğretim ve mesleki gelişim fırsatları sunmak ve adada kapsamlı çözüme katkıda bulunmak hedefleniyor.

2022 yılından bu yana Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan burslarla ilgili daha detaylı bilgi aynı adresli web sayfasından veya euscholarships-cyprus@goethe.de adresine e-posta göndererek elde edilebilir.

Lefkoşa’da Server Somuncuoğlu sokakta açılan Goethe Enstitüsü Ofisi’ne bilgi ve burs başvurusu konusunda yardım için gidecek kişilere de burs programı ekibince yardımcı olunacak.

Lansman Etkinliği düzenlendi

“Avrupa Birliği Burs Programı 2023/24 Akademik Yılı Çağrısı” kapsamında "Lansman Etkinliği" düzenlendi. Etkinlik dün saat 15.45’te Merkez Lefkoşa etkinlik salonunda başladı.

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü Kaynaklar, Koordinasyon ve Yardım Programı Direktörü Judit Rozsa ve Goethe-Institut Kıbrıs Direktörü Gabriele Gauler’in açılış konuşmalarını yaptığı etkinlikte, Goethe Enstitüsü AB Burs Programı Yöneticisi Berna Berberoğlu burs başvuru programı hakkında bilgiler verdi.

Etkinlikte ayrıca AB Burs Programı ekibi tanıtıldı ve AB Burs programı mezunlarını tanıtmak, programın etkilerini göstermek için de bir sergiye yer verildi.

