Prensiplere uyuluyor

Meclis Genel Kurulu dün, denetleme göreviyle Zorlu Töre başkanlığında saat 12.30’da toplandı.

Maliye Bakanı Alişan Şan, henüz net olmayan ama dünkü Bakanlar Kurulu'ndan geçmesi beklenen çalışmaya göre kamu çalışanlarına nette yüzde 39-50 arasında bir artış verileceğini kaydetti.

Şan, az maaş alandan az, çok maaş alandan çok vergi alınması prensibine uymaya çalıştıklarını belirtti.

Asgari ücretten herhangi bir gelir vergisi alınması öngörüsü olmadığını belirten Şan, sosyal yardımın ise yılda bir kez düzenlenen bir ödeme olduğunu ancak geçen yıl yaşanan gelişmeler üzerine yıl ortasında ikinci bir artış yapıldığını kaydetti.

Şahali’den karartılmış ortam önerisi

CTP Milletvekili Erkut Şahali “Halkın Sinir Uçlarıyla Oynamak” başlıklı konuşma yaptı. Başbakan Ünal Üstel’in bir sağlık sorunu yaşadığını ancak yurt dışı ve yurt içinde sürekli seyahat halinde tedbirli olarak katılırken, Meclis Genel Kurulu'na katılmadığını söyledi ve bunu eleştirdi.

Şahali, kendilerinin gerekirse karartılmış ortamda toplantı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Üstel’in Türkiye’de görüşmeler yaptığını ancak ülkesindeki siyasilere ve halka açıklama yapmadığını belirten Şahali, gerekirse Meclis salonunun ışıklarının söndürülebileceğini kaydetti, bunun yapılmamasını “Bizim karşımıza çıkmaktan korkuyor” şeklinde yorumladı.

Şahali bakanların ve Başbakanın salonda yer alma yükümlülüğü olduğunu kaydetti.

Gayrimenkul satışlarında TC uyruklulara yabancı muamelesi yapılmayacağı yönünde duyumlar aldıklarını söyleyen Şahali, bunun KKTC vatandaşının mülksüzleşmesi riskini ortaya çıkardığını kaydetti.

Rogers: Çevre politikaları tutarsız

Bağımsız milletvekili Jale Refik Rogers, çevre politikalarındaki tutarsızlıklar ve aksaklıklar konusunda konuşma yaptı.

Rogers, Meclis'te hükümet yetkililerinin olmamasını eleştirerek, plastikler konusunda hazırlanan tüzükler ve 6 ay sonra halkı neleri beklediği konuları üzerinde durdu.

Plastik kullanımının birçok ülkede yasaklandığına, bunun gerçekten mücadele edilmesi gereken bir konu olduğuna işaret eden Rogers, bu konuda belli yaptırımlar gerektiğini, ancak bu adımlar atılırken gerekli altyapının oluşturulması ve belli adımların öncelikli olarak atılması gerektiğini kaydetti.

Ülkede 9 tane plastik üreticisi olduğunu, bu üreticilerle konuşulup konuşulmadığını, ne tür alternatifler üretildiğini, herhangi bir hibe programı oluşturulup oluşturulmadığını soran Rogers, ilgili bakanlığın ortak akılla fikir üretmesi gerektiğini, ancak bu konuda hiçbir şey yapılmadığını söyledi.

Akpınar: Gelen her öğrenci önemli…

DP Milletvekili Serhat Akpınar, eğitimde güncel sorunlar ve çözüm önerileri konusunda yaptığı konuşmada, üniversitelerin ülkeye getirdiği her öğrencinin ülkedeki çarkların dönmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Ülkeye daha çok öğrenci gelmesi ve üniversitelerin hayatlarını devam ettirebilmesinin önemine değinen Akpınar, üniversitelerin gelişip ilerleyebilmesi ve hayatlarını devam ettirebilmeleri için üçüncü ülkelerde tanıtımların yapılması gerektiğine işaret etti.

Bu konuda hazırlanan yasanın henüz uygulamaya girmediğini, çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Akpınar, YÖDAK’ın görevlerini yerine getiremediğini söyledi.

Çavuşoğlu: YÖDAK görev yapamaz hale geldi

Akpınar'ı yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, yüksek öğrenimin önemine işaret ederek, ülkede bu yöndeki gelişmenin devlet eliyle olması gerektiğini söyledi.

Eğitimle ilgili sorumluluğun kendilerinde olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, YÖDAK’ın kendi iç sorunlarından kaynaklanan sorunları olduğunu ve YÖDAK’ın görev yapamaz hale geldiğini, bununla beraber tartışmalara zemin oluşturduğunu kaydetti.

Kendi üyeleri arasında yaşadığı tartışmalara değinen Çavuşoğlu, YÖDAK’ı kendi kurul üyelerine ve başkanlarına teslim etmediklerini dile getirdi.

Birinci: Laik devlet korunmalı

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci "son siyasi gelişmeler ve sağlıktaki sorunlar" konusunda yaptığı konuşmada, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın görevden alınmamasını şiddetle kınayarak, ülkede laik devletin korunmasının önemine işaret etti.

Birinci, laikliğin önemini vurgulayarak, Ünsal’ın söylemlerini eleştirdi ve bu söylemlerin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti.

Birinci, Din İşleri Dairesi Bakanı Ünsal’ın hemen görevden alınmasını talep ettiklerini ve bunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel’in halka verdiği müjdelere işaret eden Birinci, elektrik konusunda yapılmak istenenlerin şekillenmeden halka iletildiğini, sosyal konut projesi konusuna da açıklık getirilmediğini belirtti.