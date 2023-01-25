Ankara tavrını koydu

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi.

Bir sonraki toplantının Şubat ayında Brüksel’de yapılması planlanıyordu.

İsveç’te Türk Büyükelçiliği yakınlarında Kur’an-ı Kerim yakılmasına Ankara'dan sert tepki geldi.

Ankara'nın talebi üzerine Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü mekanizma toplantısı ertelendi.

İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği konusunda işleyen bir diyaloğa geri dönmek istediklerini belirterek, "Bu olmazsa İsveç'in NATO'ya katılması zorlaşacak, bunun da İsveç güvenliği için sonuçları olacak" dedi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İsveç Başbakanı, ülkesinin NATO üyeliği konusunda işleyen bir diyaloğa geri dönmek istediklerini belirterek, "Ulusal güvenlik için İsveç ve Finlandiya'nın hızlıca NATO'ya katılmasından daha önemli bir şey yok. İşlevsel bir diyaloğumuz olmazsa İsveç'in NATO'ya katılması zorlaşacak, bunun da İsveç güvenliği için sonuçları olacak" dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström de, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına değinerek, şunları kaydetti:

“Kitapların yakılmasının çok karanlık bir tarihi vardır. Bunu belirtmek, Türkiye’ye yaranmaya çalışmak değildir. Türkiye’de ve protestoların düzenlendiği Afganistan ve Pakistan gibi diğer ülkelerde sert tepkiler var. Sosyal medyada, İsveç mallarını boykot etmek isteyen sesler yükseldi. Hükümet, durumu yakından takip ediyor.”

İsveç Savunma Bakanı Jonson da İsveç’in NATO’ya üye olması için çabalarının devam edeceğini ve bunun İsveç’in NATO güvenliğine çok şey katacağını belirtti.

Erdoğan ne demişti?

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada “İsveç Müslümanların dini inancına saygı gösteremiyorsa bizden NATO konusunda herhangi bir destek göremeyecek” demişti.

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması

İsveç’in başkenti Stockholm’de 21 Ocak’ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan’ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur’an-ı Kerim yakılması için Paludan’a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

Hollanda’da da ırkçı Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur’an-ı Kerim yırtmıştı.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023, 10:34