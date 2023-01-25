Ata’ya saygı duruşu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde resmi temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’ya giden Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın yanı sıra Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros ile UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş Kelle’den oluşan heyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının bulunduğu mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçti.

Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Canaltay başkanlığındaki heyet Anıtkabir’in ardından KKTC’nin Ankara Büyükelçiliği’nde Büyükelçi İsmet Korukoğlu ile bir araya geldi.

Heyet, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile görüşecek ve resmi temaslarda bulunacak.

