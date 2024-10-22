Dudaktan öpmüş

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy 'de yaşayan eski kız arkadaşının evine pencereden girdiği ve zorla öperek cinsel saldırı suçu işlediği iddia edilen Ö.A. (E-44) şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının suçlamaları kabul etmediği belirtilirken, suçu işlemediğine dair şahitleri olduğunu söylediği açıklandı.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, 20 Ekim 2024 tarihinde saat 01.30 sıralarında eski kız arkadaşına ait Minareliköy 'de bulunan ikametgahın açık vaziyetteki penceresinden içeri giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının oturma odasında bulunan genç kadının her iki eliyle boğazını sıkıp, darp ettikten sonra dudaklarından öpmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti.

Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, tutuklanan zanlının bazı beyanlarda bulunduğunu, tanıkları olduğunu, bu hususların araştırılacağını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024, 10:00