Dünya izledi

Katoliklerin ruhani önderi Papa Francis dün Güney Kıbrıs’a giderken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’a 3 günlük ziyaret gerçekleştirecek olan Papa Francis’i, Kuzey Kıbrıs’a davet etti.

Papa Francis’in 3 günlük ziyareti dün Güney kıbrıs’a varmasıyla başladı.

Papa Francis’in uçağı saat 15.00’te Larnaka Havaalanı’na vardı. Papa’yı havaalanında Rum Meclis Başkanı Anita Dimitriu ve Rum Bakanlar Kurulu üyelerinin karşıladı.

Papa Francis, saat 17.30’da ulaştığı Rum Başkanlık Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile birlikte tören kıtasını selamladıktan sonra saray bahçesindeki III. Makarios heykeline çelenk koyan Papa daha sonra Başkanlık Sarayı’nda Anastasiadis ile görüştü.

Anastasiadis Papa’yı karşıladı

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis Papa’yı karşılarken, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne hoş geldiniz. Yüzölçümü olarak küçük bir ülkeyi ziyaret etme kararınız, büyüklüğü ne olursa olsun uluslararası hukukun ihlaline maruz kalan ülkelerin halklarına verilmesi gereken önemi gösterme kişiliğinizin yüceliğini gösteriyor. Kıbrıs halkının tamamı adına teşekkürlerimi iletmek, size hoş geldiniz diyorum. Sizi ağırlamak devlet ve halk için büyük onurdur” ifadelerini kullandı.



Anastasiadis, Papa’ya, adanın tarihçesini de anlatarak, biri Kutsal Topraklarla ilgili biri bardak altlığı, biri de incil ile ilgili üç adet Lefkara işi dantel hediye etti. Ayrıca, Güney Kıbrıs ziyareti nedeniyle basılan pulun ilk baskısı yanında plaket sundu.

Papa: Barış için dua ediyorum

Papa Prancis ise “Sizi kalpten selamlıyorum. Büyük bir tarihe sahip, coğrafi olarak küçük bir ülkeye ibadetçi olarak geldim. İncilin kıtaya ilk girişi buradan başladı. Kıbrıs, korunması gereken güzelliğini yansıtıyor. Bu ada denizin kucağında bir inciye benziyor. Bu toprağın güzelliği kültüründen kaynaklanıyor” dedi.

“Kıbrıs'ın inciliği birçok ziyaretçinin gelip gezmesini engelleyen pandemi yüzünden gölgelendi” diyen Papa, “Bu ülkeye barış için dua ediyorum. Kıbrıs'ta gerçekleştirilmekte olan dinlerarası diyaloğa destek ve dayanışmamı ifade etmek istiyorum. Kayıpların dramını unutmayalım. Kıbrıs Akdeniz'de barışın açık bir şantiyesi olsun. Barışa giden yolu tek kelime niteler: diyalog. Tanrı KIbrıs'ı kutsasın” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Cumhurbaşkanı Tatar: Olumlu yanıt bekliyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Papa Francis’i, Kuzey Kıbrıs’a davet etti. Tatar, temennisi ve beklentisinin Papa Francis’in davete olumlu yanıt vermesi ve sürekli olarak dile getirdiği şekilde tüm inananlara eşit temelde muamele göstermesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar yazılı açıklamasında, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in bugün başlayacak 3 günlük Güney Kıbrıs ziyaretini, Rum Yönetimi’nin, Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve KKTC’ye karşı siyasi amaçlara yönelik olarak kullanmaya çalıştığını belirtti.

“Bu durum Rum Yönetimi’nin dini inançları istismar ettiğinin yeni bir kanıtı olurken, oldukça üzüntü vericidir” diyen Tatar, şöyle devam etti:

“Bütün dinlere, inançlara, din adamlarına ve Papa Francis’e saygımız vardır ve Papa Francis’in sadece Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek olması da bir diğer üzüntü kaynağımızdır. Kıbrıs’ta iki ayrı halk vardır ve Kıbrıs’ta sadece Hristiyan olan Rumlar değil, Müslüman olan Türkler de yaşamaktadır. Kıbrıs’ın temel gerçeklerinden biri de budur.”