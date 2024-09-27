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Herkes şikayetçi

Gazimağusa’nın Perşembe Pazarı’nda şeftali ve üzümün kilosu 100, eriğin de 120 liradan satıldı

Herkes şikayetçi
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Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da her Perşembe günü kurulan açık pazarda şeftali ve üzümün kilosu 100, eriğin de 120 liradan satıldı. Sebze ve meyvelerin bir çoğu 3 haneli rakamlarla satışa sunulurken, fasulye, türüne göre 120 ile 170 TL arasında değişen fiyatlarla tezgaha konuldu.

Bamya 120 TL, sarma 80 TL, patates ise 60 TL’den stantlardaki yerini aldı. Salatalık 50, patlıcan 30 TL’den satılırken, diyette olanların vazgeçilmez sebzelerinden brokoli 200 TL ile en pahalı sebze olarak stantlarda yer aldı.

Yerli armut 80 TL, portakal 30, kavun 20 TL’den satışa sunuldu.  Vatandaşlar kiloyla alışverişi uzun süre önce bıraktıklarını, ancak taneyle de alışverişin güç hale geldiğini ifade etti.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Brokoli: 200 TL

Bamya: 120 TL

Fasulye: 120-170 TL arası

Üzüm: 100-130 TL arası

Şeftali: 100 TL

Nektarin: 100 TL

Patlıcan: 40 TL

Patates: 60 TL

Sarma :80 TL

Erik: 120 TL

Elma: 60 TL

Biberler: 50-100 TL

Yerli armut: 80 TL

Portakal: 30 TL

Salatalık: 50 TL

Kavun: 20 TL 

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YORUMLAR
Gerçek
Gerçek - 5 saat Önce

Beter olun,inşAllah siz de çöp karıştırırsınız bir gün gelir de..Ta ki bu UBP denen illete / hırsızlara ağzınıza bir damla bal çalarlar diye oy vermeye devam ederseniz çok daha kötü günler yaşarsınız..

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 6 saat Önce

Herkesin Şikayetçi olmasına ne Gerek var ki ?
Üç Ay Sonra Kasası Dolu KKTCde Hayat Pahalılığı Maaş Artışları yine geliyor !
Üç aylık Pahalılığa Dayanamiyormuyuz yani ??
Devletimiz Sağ olsun Artışlar gelmiyor mu yani !

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