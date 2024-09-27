Herkes şikayetçi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da her Perşembe günü kurulan açık pazarda şeftali ve üzümün kilosu 100, eriğin de 120 liradan satıldı. Sebze ve meyvelerin bir çoğu 3 haneli rakamlarla satışa sunulurken, fasulye, türüne göre 120 ile 170 TL arasında değişen fiyatlarla tezgaha konuldu.

Bamya 120 TL, sarma 80 TL, patates ise 60 TL’den stantlardaki yerini aldı. Salatalık 50, patlıcan 30 TL’den satılırken, diyette olanların vazgeçilmez sebzelerinden brokoli 200 TL ile en pahalı sebze olarak stantlarda yer aldı.

Yerli armut 80 TL, portakal 30, kavun 20 TL’den satışa sunuldu. Vatandaşlar kiloyla alışverişi uzun süre önce bıraktıklarını, ancak taneyle de alışverişin güç hale geldiğini ifade etti.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Brokoli: 200 TL

Bamya: 120 TL

Fasulye: 120-170 TL arası

Üzüm: 100-130 TL arası

Şeftali: 100 TL

Nektarin: 100 TL

Patlıcan: 40 TL

Patates: 60 TL

Sarma :80 TL

Erik: 120 TL

Elma: 60 TL

Biberler: 50-100 TL

Yerli armut: 80 TL

Portakal: 30 TL

Salatalık: 50 TL

Kavun: 20 TL