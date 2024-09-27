Herkes şikayetçi

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da her Perşembe günü kurulan açık pazarda şeftali ve üzümün kilosu 100, eriğin de 120 liradan satıldı. Sebze ve meyvelerin bir çoğu 3 haneli rakamlarla satışa sunulurken, fasulye, türüne göre 120 ile 170 TL arasında değişen fiyatlarla tezgaha konuldu.
Bamya 120 TL, sarma 80 TL, patates ise 60 TL’den stantlardaki yerini aldı. Salatalık 50, patlıcan 30 TL’den satılırken, diyette olanların vazgeçilmez sebzelerinden brokoli 200 TL ile en pahalı sebze olarak stantlarda yer aldı.
Yerli armut 80 TL, portakal 30, kavun 20 TL’den satışa sunuldu. Vatandaşlar kiloyla alışverişi uzun süre önce bıraktıklarını, ancak taneyle de alışverişin güç hale geldiğini ifade etti.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Brokoli: 200 TL
Bamya: 120 TL
Fasulye: 120-170 TL arası
Üzüm: 100-130 TL arası
Şeftali: 100 TL
Nektarin: 100 TL
Patlıcan: 40 TL
Patates: 60 TL
Sarma :80 TL
Erik: 120 TL
Elma: 60 TL
Biberler: 50-100 TL
Yerli armut: 80 TL
Portakal: 30 TL
Salatalık: 50 TL
Kavun: 20 TL
Beter olun,inşAllah siz de çöp karıştırırsınız bir gün gelir de..Ta ki bu UBP denen illete / hırsızlara ağzınıza bir damla bal çalarlar diye oy vermeye devam ederseniz çok daha kötü günler yaşarsınız..