Kanıtlar sunuldu

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile okulun uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İddia makamı, davanın 11’inci tanığı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Polis Memuru Ortunç Özbaylı’yı dinletti. Dünkü duruşmayla birlikte tanık sayısı 11’e yükseldi. Polis Memuru Özbaylı, sekiz emareyi mahkemeye sundu.

Tanık Polis Özbaylı, 5 Şubat’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin büyük hissedarı E.U.'nun yetkili vekili olan M.A'nın “komisyonluk karşılığı öğrenci bulan, üniversitenin gerçekte mal ve hizmetler hususunda sahte fatura düzenlenmesinden dolayı sanıklar aleyhinde şikayetçi oldukları" yönünde hazırladıkları yazılı beyanı ve vekaletnameyi teslim aldığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında “Study in Cyprus” adına düzenlenmiş faturanın suretini emare olarak sunan tanık Polis Özbaylı, söz konusu şirket adına yapılan ödemelerin bulunduğu 146 bin 96 Euro meblağlı muhasebe kaydının görüntüsünü de mahkemeye verdi.

Sanık Amir Shakerifard’in KKTC’den çıkış yapmak isterken tespit edildiğini öğrendiğini, ardından sanığın Mali Şube’ye celp edildiğini kaydeden Özbaylı, “Aynı tarihte sanıktan öğrenci getiren acentelerle ilgili izahat istedim. Sanık cevaben, ‘acentelere komisyonluk ödenir’ dedi. Sanık Amir Shakerifard’e aleyhindeki ithamı duyurdum, o da cevaben, ‘ben bir şey yapmadım’ diye konuştu” ifadelerini kullandı.

Shakerifard’in ifadesi emare sunuldu

Özbaylı, sanık Amir Shakerifard’in derdest emri gereği tutuklanıp Lefkoşa Polis Müdürlüğü Merkez Karakolu’na yerleştirilmesini sağladığını ifade etti.

Sanık Amir Shakerifard'e ait telefonda ve USB’de bulunan 59 sayfadan oluşan evrakların çıktılarını emare olarak sunan Özbaylı, ayrıca iki adet cep telefonu ile farklı markalarda bulunan 3 adet kaşe, bir adet USB ve bir adet laptobu mahkemeye verdi.

Sanık Amir Shakerifard'in Girne’deki evinde arama yapıldığını ve üzerinde KSTÜ yazılı beyaz renk, kapağı kırmızı olan ajanda bulduğunu ifade eden Özbaylı, ajandayı emare olarak aldığı esnada sanığın orada bulunan Mali Şube’de görevli polis çavuşuna, mavi renk boş klasörü göstererek “bunun içinde yapılan sözleşmeler vardı. Şimdi yok” dediğini belirtti.

Mali Şube’de görevli polis çavuşunun “ne sözleşmesi?” olduğunu sorması üzerine sanık Amir Shakerifard'in cevaben “tüm sözleşmeler” dediğini ifade eden Özbaylı, “Polis çavuşu, sanık Amir Shakerifard'e ‘anahtarın başka birinde olup olmadığını’ sordu. Sanık da cevaben, ‘anahtar bir bende bir de Serdal Gündüz de var’ dediğini öğrendim” ifadelerine yer verdi.

Özbaylı, ayrıca sanık Amir Shakerifard’in 7 Şubat 2024’te verdiği gönüllü ifadeyi de emare olarak mahkemeye sundu.

Tüm talimatları Gündüz verdi

Özbaylı, “Sanık Amir Shakerifard’in gönüllü ifadesinde 'bahsi geçen firmanın sahibinin sanık Serdal Gündüz’ü tanıdığı, bu firmayı üniversiteye yönlendirenin de sanık Serdal Gündüz’ün olduğunu, firmaya ait web sitesini kullanması için sanık Serdal Gündüz tarafından kendisine verildiğini, maillerin sıfırlanması talimatını sanık Serdal Gündüz tarafından istenildiğini ve kendisine ait olan mailleri sildiğini’ söylemiştir” ifadelerine yer verdi.

Aynı tarihte sanık Serdal Gündüz’e telefoniyen ulaşarak şubeye gelmesinin sağlandığını ve aleyhinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını kaydeden Özbaylı, sanık Serdal Gündüz’e ait cep telefonunun emare olarak alındığını belirtti.

8 Şubat 2024’te Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne müracaat ederek sanık Serdal Gündüz’ün cep telefonunun incelemeye girmesi için bilişim emri temin ettiğini aktaran Özbaylı, bilişim emriyle birlikte sanığın cep telefonunu Polis Genel Müdürlüğü Data İnceleme Şubesi’ne teslim ettiğini kaydetti.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi, emarelerin sunulmasına devam etmek üzere bir sonraki duruşmanın 1 Ekim Salı günü devam etmesine emir verdi.

130 dava dosyada

130 davadan itham edilen sanıklar aleyhinde “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.

Öte yandan, KSTÜ soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından

Sedal Gündüz’ün, asistanı Berke Özbek ile olan başka davasından dolayı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanma süreci devam ediyor.

