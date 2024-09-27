Cesur davrandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonda, Ramazan Çember’in E-31) tasarrufunda 5 gram, Mervan Bolat’ın (E-24) ise 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü (bonzai)uyuşturucu madde bulundu.

Tutuklanan iki zanlı ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada ilk etapta Çember’in yakalandığı, uyuşturucuyu Bolat’tan aldığını söylediği açıklandı.

Polis, 24 Eylül 2024 tarihinde Ramazan Çember’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna yönelik alınan ihbar üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Polis, saat 16.30 sıralarında Küçük Kaymaklıdaki iş yerinde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucuyu Mervan Bolat’ın evine giderek aldığını söylediğini aktardı. Zanlı Bolat’ın da aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, iş yerinde yapılan arama sırasında narkotik dedektör köpeği Köpük’ün tepki vermesi üzerine, merdiven altında gizlenmiş 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının uyuşturucuyu 20 Eylül’de aranan bir şahıstan 5 gram olarak aldığını, bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini kaydetti.

Polis, aranan bir şahıs olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.