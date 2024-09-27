Rekor onda

Kuzey Kıbrıs’ta 2015 yılından beri toplam beri 3 bin 476 gün kaçak yaşayan Pakistanlı Muhammed Usman, Demirhan’da devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı. Usman’In yanı sıra ikamet izinsiz oldukları tespit edilen Ahsan Ullah ile Fakiko Diakite de tutuklandı.

Üç zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 21 Eylül 2024 tarihinde Demirhan’da yapılan devriye esnasında şüpheli görülen Muhammed Usman ile Ahsan Ullah’ın alıkonulduğunu belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı Usman’ın 17 Mart 2015 tarihinden beri 3 bin 476 gün, Ullah’ıın ise 3 Mart 2024 tarihinden beri 175 gün KKTC’de ikamet izinsiz yaşadıklarının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde zanlılarla ilgili Muhaceret Dairesinde gerekli araştırmanın yapıldığını açıkladı.

Fakiko Diakite polise gidince yakalandı

Polis, Fakiko Diakite’nin ise 25 Eylül 2024 tarihinde tespit edildiğini söyledi. Polis, saat 09.30’da Lefkoşa Adli Şube’ye celp edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 31 Kasım 2021 tarihinden itibaren bin 31 gün KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen polis memuru, üç zanlının da tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

