Uzmanlar sunum yaptı

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu toplandı. Toplantıda, hazırlanma aşamasındaki “Toplu Ulaşım Master Planı” ile “Trafikte uyuşturucu tesiri altında araç kullanılmasıyla ilgili denetimlerin hayata geçirilmesi” konusunda gelinen aşama hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Toplantı Salonu'nda yer alan toplantıya, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da katıldı.

“Toplu Ulaşım Master Planı” ile “Trafikte uyuşturucu tesiri altında araç kullanılmasıyla ilgili denetimlerin hayata geçirilmesi” konusunda gelinen aşama hakkında bilgi verildi

Arıklı," Türkiye’den uzmanların da desteğiyle yapılan sunumlardan sonra komisyondan çıkacak kararları Bakanlar Kurulu'na götüreceğim" dedi.

Arıklı, bakanlık olarak komisyondan çıkan görüşlere önem verdiklerini ifade ederek, bugün toplu taşıma ve trafikte uyuşturucu kullanımının tespiti için yapılan çalışmalarla ilgili sunum yapılacağını kaydetti.

Arıklı, toplu taşıma konusunda Türkiye’den Kayseri Belediyesi ve Düzce Belediyesi ile görüşmeler yapıldığını, özellikle toplu taşımada öncü belediyelerden Düzce Belediyesi'nden gereken desteğin alındığını ve bu çerçevede toplu taşımada yol haritası belirleneceğini anlattı.

Arıklı, uyuşturucu kontrolüyle ilgili de Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü ile gereken hukuki ve teknik konuları görüşeceklerini belirtti.