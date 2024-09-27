Para buharlaştı 

Güney Kıbrıs’a valizlerle taşınan 120 milyon euro nakit paranın “yok olduğu” ve bu paranın yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığından şüphelenildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, limanlardan giriş noktalarıyla ve büyük miktardaki paraların KKTC’ye getirilmiş olabileceğiyle ilgili endişeler olduğunu yazdı.

Gazete, konunun, Meclis Kurumlar Komitesi’nde ele alındığını, ancak 120 milyon euro nakit paranın nereye gittiğiyle ilgili soruların yanıt bulmadığını kaydetti.

Paranın bir kısmının, yetkili makamlarca denetlenmeyen müteahhit şirketlere verilmiş olabileceğini belirten gazete, konunun, Güney Kıbrıs’a büyük miktarda nakit para getiren Ukraynalı kadınla birlikte gündeme alındığını yazdı.

Öte yandan Politis gazetesi de, 30 yaşındaki Ukraynalı kadının geçen yılın Ağustos ayından bu yılın Mart ayına kadar geçen sürede Güney Kıbrıs’a valizler içinde yaklaşık 8 milyon euro getirdiğini anımsatarak, polisin kara para aklamayla ilgili başka vukuatlar üzerinde de çalışmakta olduğunu kaydetti.

Gazete, Yüksek Mahkeme’ye son dönemde suç faaliyetlerinden elde edilen gelirin aklanmasıyla ilgili dört ayrı dava geldiğini ve bazı milletvekillerinin, Güney Kıbrıs’a kara para götürmenin oldukça kolay olduğuna dair eleştirilerde bulunduğunu belirtti.

Haberde, şu anda polisin izini sürdüğü kara para aklama çetesinin Güney Kıbrıs’a getirdiği para miktarının, Ukraynalı kadının getirdiğinden çok daha fazla olduğu ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024, 09:39