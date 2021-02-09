Bilinci kapalı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Vadili köyünde, dün öğleden sonra meydana gelen motosiklet kazası sonucu

52 yaşındaki İsmail Korkmaz ağır yaralandı.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Korkmaz’ın bilincinin kapalı olduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; kaza dün saat 15.20’de Vadili’de Albay Feridun Öztürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü İsmail Korkmaz, yönetimindeki MJ 878 plakalı motosiklet ile doğu istikametinden batıya doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip anayol içerisinde sol yan kısmı üzerine düşerek sürüklendi. Kaza sonucu yaralanan Korkmaz, Akdoğan Sağlık Ocağı’na ait ambulans ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının bilincinin kapalı olduğu bildirilirken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.