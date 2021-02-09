Kısıtlamalar etkili oldu

Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar trafik bilançosuna yansıdı. Polis tarafından açıklanan haftalık rapora göre; son 7 günde sadece 8 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi yaralanırken, kontrollerde ise suç işlediği tespit edilen 45 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre; 1-7 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisinde 8 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi yaralandı. Trafik kazaları, süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak ve diğer etkenler sebebiyle meydana geldi.

Lefkoşa’da 3, Gazimağusa’da 2, Girne’de 2 ve Güzelyurt’ta 1 olmak üzere kazalarda toplam hasar miktarı 72 bin 300 TL oldu.

45 sürücüye yasal işlem

Polis tarafından aynı tarihler arasında ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise, toplam bin 532 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 45 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle:

Sürat (10), tehlikeli sürüş (2), dikkatsiz sürüş (3), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (1), s/ehliyetsiz araç kullanmak (3), alkollü araç kullanmak (1), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (2), trafik levha ve işaretlerine uymamak (5), trafik ışıklarına uymamak (1), muayenesiz araç kullanmak (1), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (4), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (1) ve 11 diğer.