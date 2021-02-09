Alexander Satlaev dün gece firar etti

Rusya’da 4 ayrı tecavüz suçundan hüküm giyen, KKTC’de ise soygun ve cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan eski polis müfettişi Alexander Satlaev, yargılanmak için gönderildiği cezaevinden dün gece firar etti.

Sanığın saat 18.00 sıralarında kaçtığı belirtilirken, polisin Alexander Satlaev’i bulmak için harekete geçtiği, giriş çıkışları kontrol altına aldığı belirtildi.

Ne olmuştu

Girne’de düzenlenen operasyonda tutuklanan Alexander Satlaev’in 22 Eylül 2019 tarihinde, Girne’de Yaz Gülü Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın altında, H.K isimli kadının arkasına gizlice geçtiği ve boğazını sıkıp bayılttığı belirtilmişti. Sanığın daha sonra içerisinde 300 TL ile 35 Euro para bulunan çantayı alarak kaçtığı kaydedilmişti.

Sanığın Rusya’da polis müfettişi olduğu dönemde 4 kadına tecavüz ettiği, 4 kadına karşı da girişimde bulunduğu belirtilmişti. Soruşturmanın ardından sanık, 4 Ekim 2019 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 15:10