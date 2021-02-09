13 kişi doğum günü partisi

Onur ULAĞ

Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara rağmen dün doğum günü partisi için toplanan 13 kişi polis baskınıyla gözaltına alındı.

Polis ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine dün saat 18.00’de Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde 10'uncu Sokak’taki bir eve baskın yaptı. Baskın sonucu 11'i erkek, 2'si kadın olmak üzere toplamda 13 kişi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 13 kişinin doğum günü partisi yaptıkları bilgisi elde edildi. Polis, gözaltına aldığı 13 kişiyi PCR testlerinin yapılması için Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan işlemlerin ardından 13 kişi daha sonra Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne götürüldü. Söz konusu şahıslar hakkında "Yasal emirlere itaatsizlik", "Bulaşıcı Hastalıklar Yasasına aykırı hareket", "Sokağa çıkma yasağına aykırı hareket" suçlarından yasal işlem yapıldı.

Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi, Coronavirüs tedbirleri kapsamında çekirdek aile hariç bir evde toplanmasına yasak getirmişti.