‘Kurallara uyacağız’

Ömer KADİROĞLU

Ülke genelinde pazar günü uygulanan tam kapanmaya uyum sağlayan vatandaşlar, birikmiş işlerini yaptı; bahçesini temizledi ve günün gelişmelerini tv2020’den izledi

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar “tv2020’yi, tekrar olsa da Reşat Akar’ın konuşmalarını

izliyor, mutlu oluyoruz” dedi.

Geçtiğimiz pazar günü kurallara tam uyum sağlandığını belirten vatandaşlar, 14 Şubat Pazar günü yine kurallara uyulacağını söyledi.

Ne dediler…?

Muzaffer Dönmez

“Tam kapalı olduğumuz pazar günü evimde kalarak çocuklarımla vakit geçirdim, bahçemi temizleyip ağaçlarımı budadım. Önceliğimiz sağlık olduğu için evimizde kalarak kurallara uyduk. Önümüzdeki pazar yine kapalıyız ve bu salgından kurtulmamız için kurallara uymamız lazım. Yerel bulaşı azaltabilmek için evimizde kalmamız gerekiyor. Evde kaldığım zaman haberleri ve son gelişmeleri Diyalog gazetesi ve tv2020’den takip ediyorum.”

Mehmet Ali Saymaz

“Pazar günü tam kapanma oldu ve evimizde kalıp ertelediğimiz işlerimizi yaptık. Gerçek anlamda artık bu salgından kurtulabilmek için yasakla değil bilinçli davranarak evimizde kalmamız gerekiyor. Önümüzdeki hafta sonu yine kapalıyız ve bence bu kapanmanın çok geç kalınmış bir karar olduğunu söylemek istiyorum. Bu tedbiri daha erken neden alamadık? Evde kaldığımız zaman gelişmeleri tv2020’den sürekli izliyorum. Diğer zamanlarda da belgesel ve Reşat Akar’ın programlarını takip ediyorum.”

Mustafa Alsancak

“Pazar gününü evde geçirdim. Bahçenin otlarını temizleyip bir şeyler ektim. Evde olduğum zaman da yerel kanallardan gelişmeleri takip edip haberleri izledim. Yerel kanallarda devlet kanalı ve tv2020’yi takip ediyorum. Önümüzdeki pazar yine evde olacağız ve yine işlerimizi yapacağız. Bu kez de asmaları budayacağım. Herkesin bu alınan kararlara yüzde 100 uymasını dilerim. Kurallara uymadığımız için bugün bu hale geldik. Herkesin kurallara uymasını ve bir an önce bu salgından kurtulmayı temenni ediyorum.”

Durali Güçlüsoy

“Pazar günü tam kapanma uygulandı ve herkes bu kurala uydu. Ailecek evdeydik ve hep birlikte bahçemizi temizledik. Bilinçli davranmak bu süreçte önemlidir. Evde olduğumuz süreçte tv2020’yi izleyerek gündemi takip ediyoruz. Bu salgınla daha iyi ve etkili mücadele edebilmemiz için benim görüşüm cumartesi günlerini de tam kapatmaları gerekiyor. Eğer bu ülkede rahat bir şekilde açılma ve işlerimize dönmek hedefleniyorsa daha fazla gecikmeden bir 10 gün dişimizi sıkıp en sıkı tedbirlerle bu süreci geçirmeliyiz. Ben bir haftalık alışveriş yapmıştım ve 7 gündür evden çıkmıyordum. Yine bir haftalık alışveriş yapıp eve kapanacağım. Evde olduğumda güncel ve anında bilgi alabilmek için tv2020 ve devlet kanalını takip ediyorum. Bu pazar yine evde olacağız ve umarım herkes yine kurallara uyar:”

Levent Hızal

“Pazar günü evimizde kalarak biriken işlerle uğraştık. Evimizde yapmamız gereken tadilatları kapanmayı fırsat bilerek bitirdik. Başbakanlıkta müdür olduğum için çok yoğun çalışıyorum ve çocuklarıma fazla zaman ayıramıyorum. Bu kapanmayı ailecek geçirdik. Bu süreçte toplum olarak karamsarlığa kapılmamamız gerekiyoruz. Kurallara uyarak tedbirleri elden bırakmadan süreci ilerletmemiz gerekiyor. Sağlıkta yaşanan gelişmelere göre açılıp açılmama kararlaştırılacaktır. Bu süreçte gerek ekonomik gerek sosyal gerekse de sağlık alanında planlamanın ne kadar önemli olduğunu gözlemledik. Her noktada hızlı bir planlama ve plana uyum son derece önemlidir.”

Cengiz Yıldız

“Salgın her geçen gün yayılmaya devam ettiği için uygulanan kurallara uyarak evimizde kaldık. Evde kaldığımız zaman da bahçemizle uğraşıp temizlik yaptık. Önümüzdeki pazar yine tam sokağa çıkma yasağı var ve yine evimizde iş yaparak günümüzü geçireceğiz. Sıkılıyoruz ancak sağlığımız ve toplum sağlığı için kurallara uymamız ve tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor.”

Funda Görü

“Pazar günü tam sokağa çıkma yasağı vardı ve bu günü evimizde köklü temizlik yaparak, çocuklarla oyunlar oynayarak geçirdik. Önümüzdeki pazar yine evde olacağız ve salgınla mücadele noktasında bu kurallara herkes uymalıdır. Bu kapalılık kararının daha önce verilmesi gerekiyordu.

Geç kalınmış bir karar olsa da olumlu sonuç vereceğine inanıyorum.”

Ayşe Görü

Pazar günü her yer kapalıydı ve herkes bu kapalılık uygulamasına uydu. Ben zaten bu hastalık çıkalı evimdeyim. Televizyon izler, temizlik ve yemek yapar, günümü böyle geçiririm. Uygulanan bu kapalılık kuralına sağlığımız için herkes uymalıdır. Tedbirleri elden bırakmazsak bu hastalığı atlatacağımıza inanıyorum. Evde fırsat buldukça televizyon izliyoruz. Eşim tv2020’yi izlemeyi çok seviyor, ona ayak uydurup ben de izliyorum. Özellikle Reşat Akar’ın programını çok beğenerek takip ediyoruz, çok güzel ve doğru konuşmaları var.”

Nevcihan Acar

“Pazar günü evde kaldık ve tam sokağa çıkma yasağına uyum gösterdik. Ben çalıştığım için geç kalktım ve iyice dinlendim. Normalde de pazar günleri dışarı çıkmıyordum ve evimde zaman geçiriyordum. Bu pazar yine ailemle birlikte evde olacağım. Açılabilmemiz için kurallara uymamız ve tedbirleri elden bırakmamamız gerekiyor. Evde olduğum zamanlarda televizyon izleyerek de vakit geçiriyorum ve en fazla da gündemi tv2020’den takip ediyorum. Çok beğendiğim programlar var onların dışında zaman zaman da Türkiye kanallarına bakıyorum.”