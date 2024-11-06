Cumhuriyet Meclisi’nde haftalardır devam eden Başkanlık krizi dün farklı bir noktaya taşındı. Resmi Gazetede Meclis Başkanı ilan edilen UBP Milletvekili Ziya Öztürkler dün yurt dışına giden Cumhurbaşkanına vekalet etti.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise Meclis Başkan Vekili sıfatıyla genel kurul toplantısının açılışını yaptı.

İktidar partilerine mensup milletvekilleri ile CTP’li vekiller arasında 8'inci ve 9'uncu oturum tartışması yaşandı.

Özdenefe, dünkü oturumun 8'inci oturum olduğunu, bunun tutanaklara geçmesini talep ederken, hükümete mensup milletvekilleri bunun 9'uncu oturum olduğunu söyledi.

Özdenefe, mutabakat üzerine açılışı, "CTP'ye göre 8'inci, UBP'ye göre 9'uncu oturumu açıyorum" şeklinde yaparak nisabı aldı.

Nisabın sağlanmasının ardından usulle ilgili UBP Başkan Vekili Sunat Atun söz aldı.

Ortam yine gerildi

Muhalefet milletvekillerini hukuk ve Anayasa zeminine davet eden Sunat Atun, Genel Kurul oturumu açılmadan Fazilet Özdenefe’nin 8’inci oturum anonsu yaptığını, buna itiraz ettiklerini kaydetti.

Nihai karar yerinin Genel Kurul olduğunu kaydeden Atun, “Bu birleşim 9’uncu birleşimdir. Eğer kayıtlara böyle geçmeyecekse bu gasp düzenine alet olmamız mümkün değildir” dedi.

Genel Kurulda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da söz aldı.

Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili süreci anlatan Erhürman, bu tartışmanın anlamlı bir tartışma olmadığını, Meclisin 3 hukukçusunun Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili olumsuz görüşünün ortada olduğunu kaydederek, tutanaklara düşülen şerhlerin divanda değerlendirileceği taaddüdünün verildiğini ancak bunun yapılmadığını söyledi.

Genel Kurul’da sesler yükseldi

Tufan Erhürman konuşma yaparken zaman zaman Genel Kurul’da sesler yükseldi.

Erhürman, “Mecliste kilit yok. CTP çalışmalarda aynen devam ediyor. Kimse CTP’den hukuka aykırı seçimi tanımasını bekleyemez. Neden 8’inci oturum, 9’uncu oturum tartışması yapılıyor? Bu Meclis Başkanlığı seçimi tamamlanmamıştır. Meclis Başkanı olduğunu iddia eden kişi Meclis Başkanı değil” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise yerinden söz alarak “Bu hukuki görüşler benim irademin üstünde mi?” diye sordu.

Bu oturum 8’inci oturumdur

Gizli oy-açık sayımın demokratik devletlerde olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Erhürman, “Herkesin bildiği bir şeyi 2 saattir konuşuyoruz. Bu oturum 8’inci oturumdur. Tartışmalara oturum tartışmasını da mı ekleyeceksiniz? Bu kimin işine yaracak? Kendi kendini Meclis Başkanı ilan eden Ziya Bey oturum açacaksa bu Meclis hep 8’inci oturumda kalacak” diye konuştu.

Genel Kurulda zaman zaman muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Oylama yapılması talep edildi

Erhürman’dan sonra UBP Başkan Vekili Sunat Atun yerinden söz aldı.

Atun, Ziya Öztürkler’in meşru ve seçilmiş bir başkan olduğunu vurgulayarak, Özdenefe’den bu oturumunun 9’uncu oturum olduğuyla ilgili talebin oylanmasını beklediklerini belirtti.

Özdenefe, ilgili yazının divanla değerlendirileceğini söylemesi üzerine Genel Kurulda sözlü tartışmalar yaşandı.

Meclis oturumuna ara verildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oturum konusunda tartışmalar yaşandı. UBP’nin oturumun 9. oturum olduğuna ve CTP’nin de 8. oturum olduğuna yönelik oylama talebi Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe tarafından reddedildi.

Bunun üzerine yaşanan tartışmalar sonrasında oturuma ara verildi.

