Zarar büyük

Özlem ÇİMENDAL

Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri birçok sektörü etkilerken, gıda işiyle uğraşan iş yerleri büyük sıkıntı yaşadı. Dondurma, et, tavuk ve birçok ürünü buzluklarda koruyan marketler elektriklerin sık sık kesilmesi nedeniyle ürün kaybı yaşadı.

“Ekonomik kriz nedeniyle zaten büyük sorunlar yaşıyoruz bir de elektrik kesintileriyle uğraşıyoruz” diyen Bükülmez, tv2020’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İşlerimizi toparlamaya çalışırken bir de rutin sıkıntılarla uğraşıyoruz. Sabah 06.00’da kesilen elektrikler 10.30 sıralarında geldi. Maalesef eriyen dondurma ve donmuş ürünleri atmak zorunda kaldık. Attığımız ürünlerin hepsi cebimizden gitti. Ülkede duyarlı yetkili ve iyi zihniyetli bir yönetim yoktur. Sadece bir işletmem için 20 bin kusur lira elektrik faturası ödedim ve 4 işletmem vardır ancak ödediğim elektrik faturaları karşısında kaliteli bir hizmet alamıyorum.”

Marketçilerin çok ciddi zarara uğradığının altını çizen Bükülmez, jeneratörü olan büyük marketlerin de elektrik fiyatının çok üzerinde gideri olduğuna dikkat çekti.

Pahalılık artacak

Marketler Birliği Başkanı İsmail Bükülmez, sadece yakıt ve elektrik fiyatlarının bile Temmuz sonuna kadar birçok üründe pahalılığı beraberinde getireceği uyarısında da bulundu.

Bükülmez, “Temmuz sonuna kadar ekmeğin 9 TL ve ürünlere de yüzde 50-80’lere varan zam gelmesi bekleniyor. Vatandaş zamma hazır olsun” dedi.

Bükülmez, vatandaşın ucuz ve doyabileceği ürünlere yöneldiğinin, bebek ve çocuklara yönelik satışların çok düştüğünün de altını çizdi ve şunları söyledi:

“Çocukların yemiş satışlarında düşüş var. Bebek ve çocuklara yönelik satışlar düştü. Bez, mama gümrük ve fonlarında indirime gidildi ama bir faydası olmadı. Fon, KDV olmasa bile fiyatlar çok yükseldiği için vatandaşa olumlu yansımıyor.”

