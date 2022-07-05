‘Kaosa çıkarıldı’

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Dimağ Çağıner, elektrik konusunda bilerek kaos çıkartıldığının altını çizerek, “Mutlaka bir amacı var ama o amaçladıkları nedir bilmiyorum ama bir bildiğim varsa istedikleri olmayacak” dedi.

Çağıner, sosyal medya hesabından açıklamayarak, son yaşanan olaylara tepki gösterdi.

“Enflasyon ile mücadele zam yapıp HP ve asgari ücreti artırıp sonra zam yapıp sonra tekrar HP ve asgari ücrete artış değildir.” ifadelerini kullanan Çağıner, ekonomi yönetimi ile maliye yönetimini karıştıran bir cahillik olduğunu belirtti.

Elektrikle ilgili yaşananlara da değinen Çağıner, elektrik konusunun tam bir senaryo olduğunu, bilerek kaos çıkartıldığını belirtti. Çağıner, “Mutlaka bir amacı var ama o amaçladıkları nedir bilmiyorum ama bir bildiğim varsa istedikleri olmayacak.” dedi.