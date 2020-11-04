Durumu kritik

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın, Çanakkale bölgesinde dün sabah meydana gelen iş kazasında 36 yaşındaki Bülent Deniz ağır yaralandı.

Deniz’in bir evde iş yaptığı esnada kullandığı izolasyon makinesinin patladığı belirtildi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Deniz’in yüz kısmından yaralandığı, beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında kırık oluştuğu kaydedildi.

Olay dün saat 10.00 sıralarında, meydana geldi. Çanakkale bölgesinde Mustafa Hasan Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta izolasyon işi yapan Deniz, kullandığı izolasyon makinesinin aniden patlaması sonucu ağır yaralandı.

Patlama sesiyle araca koşan ev ve sokak sakinleri, Deniz’i yerde kanlar içerisinde buldu.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekibi, Deniz’i Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Ciddi şekilde yaralandı

Ağız ve burun kısmından ciddi yaralar alan, kafatasında kırık oluşan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Deniz, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Uyutulduğu belirtilen Deniz’in, durumunun oldukça ciddi olduğu bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.