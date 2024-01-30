Durumu kritik

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa-Karpaz anayolu üzerinde, Ötüken kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazası sonucu 53 yaşındaki Ayşe Beştemur ağır yaralandı. Beştemur, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Beştemur’un durumunun oldukça kritik olduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, kaza dün saat 13.00 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz Anayolu üzerinde meydana geldi.

Ötüken kavşağı yakınlarında, Mehmet Çelik (E-78) yönetimindeki ML 053 plakalı salon araç ile İskele istikametinden Gazimağusa’ya doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu, emniyet şeridine geçerek, orada durmakta olan Osman Batular (E-51) yönetimindeki RHA 4124 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan ML 053 plakalı araç sürücüsü Mehmet Çelik ve araçta yolcu olan Ayşe Beştemur ile RHA 4124 plakalı araçta yolcu olan Hasan Kurt (E-48) Gazimağuda Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Ayşe Beştemur, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edililerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.