Durumu kritik

Suna ERDEN

Girne’de süratli ve dikkatsiz araç kullanarak kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarparak; 22 yaşındaki Cihan Yüksel’in ölümüne, 21 yaşındaki Büşra Yavuz ve 21 yaşındaki Begüm Döşkaya’nın yaralanmasına neden olan sürücü Gökmen Güniken dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 8 gün ek tutukluluk emri alınırken, Büşra Yavuz’un derin komaya girdiği, uyanmama ihtimali olduğu belirtildi.

Mahkemede detaylar aktaran polis, kazanın 23 Mart 2024 tarihinde saat 17.00’de Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldiğini hatırlattı.

Polis, yönetimindeki CS366 plakalı aracı aşırı süratli ve dikkatsiz süren Gökmen Güniken’in, önündeki YA 147 plakalı araca makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirtti.

Polis, zanlının YA 147 plakalı aracın sağ tekerine çaparak, kaldırıma çıktığını açıkladı. Polis, zanlının önce kaldırım üzerinde bulunan tabela ve ağaca ardından, yaya olarak bulunan Cihan Yüksel, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya’ya çarptığını söyledi.

Polis, yaya Cihan Yükselin olay yerinde hayatını kaybettiğini, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya’nın yaralandığını belirtti.

Polis, önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesine, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Büşra Yavuz’un ağır yaralı olarak yoğun bakım servisine alındığını açıkladı. Polis, Begüm Döşkaya’nın ise cerrahi servisinde tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Zanlı Güniken’e yapılan nefes testinde alkol olmadığını kaydeden polis, kanında uyuşturucu olup olmadığının tespit edilmesi için örnek alınarak tahlile gönderildiğini aktardı.

Kameralar inceleniyor

Polis, olay yerinde kaza anına ait kamera görüntülerinin incelendiğini ve araç sürücüsü Gökmen Güniken’in aşırı süratli bir şekilde öndeki araçlara makas atarak ilerlediğinin görüldüğü belirtildi.

Polis, zanlının aracında yolcu olarak bulunan Mehtap Kutat'ın tedavisinin Girne Akçiçek Hastanesinde yapıldığını söyledi. Polis, ayak bileği kırılan Mehtap Kutat’ın tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 7 ifade aldıklarını ve 5 adet kamera görüntüsü daha temin ettiklerini açıkladı. Polis, kazada ağır yaralanan Büşra Yavuz’un doktoru ile görüşüldüğünü, derin komada olduğunu ve uyanmama ihtimalinin bulunduğunu öğrendiklerini açıkladı. Polis, aracın hız tespitinin henüz yapılamadığın, beklenen analiz sonuçları olduğunu belirterek, zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.