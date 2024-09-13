Onay çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kayalar ve Sadrazamköy’ü ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Açıklamaya göre, köy ziyaretlerinde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Güzelyalı-Sadrazamköy yolunun yenilenerek Eylül 2025’te hizmete sunulacağını söyledi.

Güzelyalı’dan Sadrazamköy’e kadar olan 16 km’lik yolun Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılacağını bildiren Serim, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm makamlarıyla bu projeye onay verdiğini, kamulaştırma konusunun halledilmesinin ardından yol yenileme çalışmalarına başlanacağını kaydetti.

Serim, “Özellikle yol projelerinin kamulaştırma sorunları nedeniyle yarım kalması ve uzun zaman tamamlanamaması nedeniyle değerli zamanımız ve maddi kaynaklarımız heba oluyor. Bu nedenle bundan böyle projelerle ilgili kamulaştırma işlemleri tamamlanmadan çalışmalara başlanmayacak.” ifadelerini kullandı.

Serim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde e-Devlet ve dijital dönüşüm projelerinin bir an evvel hayata geçmesi, ülkede ve yurtdışında yaşayan KKTC vatandaşlarına en hızlı ve etkin hizmetin sunulabilmesi için çaba harcadıklarını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile KKTC Dijital Dönüşüm Ofisi yetkilileriyle biraraya geldiklerini belirten Serim, toplantıda iş planını oluşturduklarını kaydetti.

Serim, “Hedefimiz en kısa sürede dijital dönüşümle KKTC vatandaşlarının kamu hizmetlerinden en hızlı şekilde yararlanmaları olacaktır” dedi.

Arıklı: 20 milyon TL kaynak ayrıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, yolun bakım ve onarımı için bütçeden 20 milyon TL’lik bir kaynak ayrıldığını belirterek, “Sayın Büyükelçi ayrılan bu kaynakla dört dörtlük bir yol yapılamayacağını söyledi ve yolun yapımı ve maliyetini üstlenmeyi önerdi. Biz de seve seve kabul ettik.” dedi.

Haydarov’dan Serim’e ziyaret

Öte yandan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Kıbrıs Ofisi Direktörü Cihangir Haydarov, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’i ziyaret etti.

Büyükelçi Serim yaptığı paylaşımda, “Cihangir Haydarov’la Büyükelçiliğimizde biraraya geldik. UNDP’nin KKTC’deki çalışmaları hakkında bilgi aldık, işbirliği yapılabilecek alanlara dair görüş alışverişinde bulunduk” açıklamasında bulundu.

