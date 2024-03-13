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Feci iş kazası.. Kafası paketleme makinesine sıkıştı

Boğazköy'de tedbirsizlik iş kazasına neden oldu. Kafası paletleme makinesine sıkışan 22 yaşındaki genç yoğun bakıma alındı...

Feci iş kazası.. Kafası paketleme makinesine sıkıştı
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12.03.2024 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Boğazköy’de faaliyet gösteren bir işletmede çalışan H.G.(E-40), paletleme makinesinin arıza yapması üzerine, muhtemel bir tehlikeye karşı gerekli önleyici tedbiri almayı ihmal edip makinenin tekrardan çalışmasını sağlaması sonucu, o esnada palet üzerindeki su kolisini tamamlamaya çalışan Muhammad SHAHROZ(E-22)’un başının paletleme makinesi içerisine sıkışıp yaralanmasına sebep oldu

Muhammad SHAHROZ, kaldırldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken H.G. tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor

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