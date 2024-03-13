Aracında kenevir cebinde kokain

Uyuşturucu maddeyle Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalışan Kıbrıslı Rum Nikos Tsiamanes Metehan Sınır Kapısı’nda yakalandı. Cebinde kokain, aracında hintkeneviri bulunan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 11 Mart 2024 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Gönyeli Karakolunda görevli bir ekip tarafından kullanımındaki araç ile Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapmak isteyen zanlının Metehan Sınır Kapısı’nda durdurulduğunu söyledi. Polis, zanlının üzerinde ve aracında arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada zanlının pantolonunun cebinde naylona sarılı 10 gram ağırlığında kokain ve aracın ön kısmında koli bandına sarılı 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan bin euro karşılığında aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, uyuşturucu maddenin analize, sarılı olduğu naylon parçalarının ise parmak izi incelemesine gönderildiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

